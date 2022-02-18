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Samsun'da 2022 Ocak ayında 1558 konut satıldı - Son Dakika

Samsun'da 2022 Ocak ayında 1558 konut satıldı

18.02.2022 11:51
Samsun'da 2022 Ocak ayında 1558 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2022 Ocak ayında 1558 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2022 Ocak ayında 1558 konut satıldı.

TÜİK, Ocak 2022 konut satış istatistiklerini açıkladı. Ülke genelinde Ocak ayında 88 bin 306 konut satıldı. Ocak 2021'de 1223 konut satılan Samsun'da 2022 Ocak ayında ise 1558 konut satışı gerçekleşti.

Samsun'da Ocak 2021'de 56 olan yabancıya konut satışı, Ocak 2022'de 92'ye yükseldi. Samsun yabancıya konut satışında Türkiye'de 13'üncü sırada yer aldı. - SAMSUN

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Türkiye İstatistik Kurumu, Samsun, konut, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 2022 Ocak ayında 1558 konut satıldı - Son Dakika Ekonomi


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