Samsun'da 2024 yılının ilk 5 ayında ihracat geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

Samsun'da 2024 yılının ilk 5 ayında ihracat geriledi

Samsun\'da 2024 yılının ilk 5 ayında ihracat geriledi

Samsun'dan 2024 yılının ilk 5 ayında 605 milyon 878 bin dolarlık ihracat yapılırken, 550 milyon 745 bin dolarlık da ithalat gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Samsun'da Mayıs ayında ihracat 134,1 milyon dolar, ithalat ise 121,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat rakamları, Ocak ayından itibaren sürekli artış gösterirken, Mayıs ayında gerileme yaşandı.

28.06.2024 11:50
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SAMSUN (İHA) – Samsun'dan 2024 yılının ilk 5 ayında 605 milyon 878 bin dolarlık ihracat yapılırken, 550 milyon 745 bin dolarlık da ithalat gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dış ticaret istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Türkiye'de Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 11,3 arttı, ithalat ise yüzde 10,4 azaldı. Samsun'da ise Mayıs ayında ihracat 134,1 milyon dolar, ithalat 121,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat bu yıl ilk kez düştü

Dış ticaret istatistiklerinde göre 2024 Ocak ayından itibaren Samsun'da sürekli olarak artarak devam eden ihracat rakamı Mayıs ayında önceki aya göre gerileyerek devam etti. Ocak'ta 102,4 milyon dolar, Şubat'ta 102,9 milyon dolar, Mart'ta 119,9 milyon dolar ve Nisan'da 146 milyon dolar olan ihracat rakamı Mayıs ayında ise 134,1 milyon dolara geriledi. Samsun'da yılın ilk 5 ayındaki toplam ihracat rakamı ise 605 milyon 878 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İlk 5 ayda toplam 550 milyon 745 bin dolarlık ithalat yapıldı

TÜİK'e göre Samsun'da yılın ilk 5 ayında toplam 550 milyon 745 bin dolarlık ithalat yapıldı. İthalatın aylara göre dağılımı ise Ocak'ta 98, Şubat'ta 114, Mart'ta 82, Nisan'da 135 ve Mayıs ayında ise 121 milyon dolar olarak açıklandı.

Öte yandan Samsun Gümrük Müdürlüğünden ilk 5 ayda yapılan ihracat 916,2 milyon dolar, ithalat ise 1 milyar 247 milyon dolar oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Samsun'da 2024 yılının ilk 5 ayında ihracat geriledi - Son Dakika

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