Samsun'da 2026 Fındık Rekolte Tespiti Başladı - Son Dakika
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Samsun'da 2026 Fındık Rekolte Tespiti Başladı

Samsun\'da 2026 Fındık Rekolte Tespiti Başladı
13.07.2026 12:23
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Samsun'da 2026 yılı fındık rekoltesi için tespit çalışmalarına il genelinde 86 bahçede başlandı.

Türkiye'nin en önemli fındık üretim merkezlerinden Samsun'da 2026 yılı rekolte tespit çalışmaları başladı. İl genelinde belirlenen 86 bahçede yürütülen sayımlarla, hasat öncesi gerçeğe en yakın rekoltenin belirlenmesi hedefleniyor.

Samsun'da 2026 yılı fındık hasat sezonu öncesi rekolte tespit çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında Salıpazarı ilçesi Alanyakın Mahallesi'ndeki bir fındık bahçesinde ekipler tarafından dal üzerindeki çotanaklar sayılarak inceleme yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde, paydaş kurumların katılımıyla yürütülen rekolte tespit çalışmalarında 14 kişilik komisyon il genelindeki bahçelerde incelemelerini sürdürüyor.

"Bilimsel yöntemlerle yapılıyor"

Çalışmaların yapıldığı bahçede açıklamalarda bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, rekolte tespitinin her yıl bilimsel yöntemlerle gerçekleştirildiğini belirterek, "Rekolte çalışmaları bakanlığımızın talimatları ve paydaş kurumların katılımıyla gerçekleştiriliyor. 14 kişilik bir komisyonumuz var. Bu komisyon il genelinde rekolte sayımını devam ettiriyor. Fındık önemli bir ihraç ürünümüz. Ülkemize önemli miktarda döviz kazandıran bu ürünün rekolte tespiti her yıl yapılıyor. Gerçeğe en yakın rakamı tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

"13 ilçede 50 bin çiftçi fındık tarımı yapıyor"

Samsun'da yaklaşık 125 bin hektar alanda fındık üretimi yapıldığını ifade eden Yılmaz, "İlimizde yaklaşık 50 bin çiftçimiz fındık tarımı yapıyor. Fındık, Samsun için son derece önemli bir üründür. 13 ilçemizde fındık tarımı yapılıyor. Bugün 10'uncu ilçemizde rekolte çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Kalan 3 ilçemizde de bu hafta sonuna kadar tespitleri tamamlayacağız. Ardından yapılacak hesaplamalarla birlikte Samsun'un 2026 yılı fındık rekoltesini belirleyerek bakanlığımıza bildireceğiz" diye konuştu.

"Bu yıl daha iyi bir sezon bekliyoruz"

Geçen yıl yaşanan zirai don olayının üretimi olumsuz etkilediğini hatırlatan Yılmaz, "2025 yılında yaşanan don olayı özellikle 300 rakımın üzerindeki alanlarda zarara neden olmuştu. Hatta 800-900 rakımın üzerindeki bölgelerde hiç fındık olmamıştı. Bu yıl ise daha iyi bir sezon bekliyoruz. Çarşamba, Terme ve Ayvacık ilçelerinde çalışmalarımız devam edecek. Fındığın yoğun olarak üretildiği bu ilçelerde yapılacak incelemelerle tablo daha net ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Rekolte çalışmalarının yaklaşık 20 gün süreceğini belirten Yılmaz, "Çalışmalar kapsamında il genelinde 86 bahçede inceleme yapıyoruz. Sahil, orta ve yüksek kesimlerde bütün çeşitleri temsil edecek bahçeler seçildi. Arkadaşlarımız daldaki çotanakları sayıyor. Bunun yanında 100 daldan alınan fındıklar kırılarak sağlam dane oranı da tespit edilmeye çalışılıyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Samsun, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 2026 Fındık Rekolte Tespiti Başladı - Son Dakika

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