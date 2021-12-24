Samsun'da 74 ürünün fiyatında aykırılık tespit edildi, 47 işletmeye ceza uygulandı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında 47 işletmede 74 üründe aykırılık tespit edilmiş olduğunu ve bu işletmelere yönelik idari para cezası uygulandığını söyledi.

Ticaret İl Müdürlüğü, ilgili kanunlar uyarınca; Samsun'da fahiş fiyat artışları, fiyat etiketleri ve stokçuluğa yönelik, gerek resen gerekse vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Samsun Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda marketler, pazar yerleri, sebze ve meyve halleri ile gıda toptancılarında temel gıda ve tüketim ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları gözlemlenen ürünler tespit edilerek, denetlenen firmalardan alınan savunma kapsamında ürünlere ait geriye dönük alış ve satış faturaları ile gerekli bilgi ve belgeler talep edildi. Bu kapsamda; haksız fiyat artışı veya stokçuluk yaptığı anlaşılan işletmeler Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na bildiriliyor.

Kurul tarafından İdari para cezasının belirlenmesinde; işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği, işletmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetinden sağlanan menfaat ile daha önce aynı konuda idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlar dikkate alınıyor. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Samsun'da 2021 yılı içerisinde 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 1284 işletmede 7269 adet ürünle ilgili "haksız fiyat ve stokçuluk" denetimi yapıldığını ve bu kapsamda 80 işletmeye ait tespit tutanaklarının değerlendirilmek ve gereği yapılmak üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettirildiğini ifade eden Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yine 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında da 626 işletme ve 6158 adet ürün denetlenerek bunlardan 47 işletmede 74 üründe aykırılık tespit edilmiş olduğunu ve Samsun Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünce de bu işletmelere yönelik idari para cezası uygulandığını söyledi.

Döviz kuruna bağlı girdi maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek fiyatları artıran üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin, döviz kurundaki düşüşe paralel olarak satış fiyatlarını düşürmeleri konusunda da aynı hassasiyeti göstermeleri çağrısında bulunan Zülkif Dağlı, aksi taktirde meclise sunulan kanun değişikliğinin yasalaşması durumunda, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin daha ağır idari para cezaları ile karşı karşıya kalacakları konusunda uyardı. - SAMSUN