Samsun\'da Arı Ürünleri İhracatı İçin Eğitim Programı Düzenlendi

Ekonomi

"Arı Ürünleri İhracatının Geliştirilmesi Eğitim Programı"nda üreticilerle bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Üretimde ve tarımda da daha ileri vizyonumuzu sürdürüyor, ihracatımızı artırmak adına çalışıyoruz" dedi.

Her alanda üreticileri destekleyen, tarım ve hayvancılığın gelişmesine önemli katkılar sunan Samsun Büyükşehir Belediyesi eğitim programlarıyla da üreticilerin yanında olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) 2024 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesi Teknik Destek Programı kapsamında Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği ortaklığı ile "Arı Ürünleri İhracatının Geliştirilmesi Eğitimi" verildi. Düzenlenen eğitim programında üreticilerle bir araya gelen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, üreten şehir vizyonuyla tarım alanında da Samsun'u daha ileri taşıyacaklarını belirtti.

"Samsun'umuzda arı ürünleri ihracatını artırma gayesiyle çalışıyoruz"

Başkan Halit Doğan, "Samsun'umuz verimli tarım arazileri, doğal zenginlikleri, tarımsal üretkenliği açısından çok zengin bir yer. Şehrimiz sahip olduğu flora zenginliği ile arıcılık için büyük bir potansiyele sahip. Salıpazarı ilçemizde üretilen coğrafi işaretli tescilli kestane balımız sahip olduğumuz potansiyelin doğru kullanıldığında ortaya çıkan en güzel örneklerinden. Sürdürülebilir arı ürünleri üretimi noktasında biz Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Gerek ekipman gerekse eğitim desteği ile şehrimizin arı ürünleri üretiminde üstlendiği role katkı sunmaya çalışıyoruz. Bir taraftan arıcılığın gelişmesine ve arı ürünleri üretiminin artmasına katkı sunarken bir taraftan da arı ürünleri ihracatından şehrimizin daha fazla pay alabilmesi gerektiğine inanıyor, çalışmalarımıza bu anlayışla yön veriyoruz. İhracata yönelik olarak neler yapılabileceği konusunda sektör temsilcilerini ve uzmanları bir araya getiren bu eğitimin tüm paydaşlara hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Arı ürünlerinin ihracat kapasitesini artırılmasının hedeflendiği eğitimde katılımcılara arı ürünleri ihracatında uluslararası standartlara uyum sağlama, ihracat hacminin artması, ürün kalitesini artırma, pazar çeşitliliği ve Samsun'un arı ürünleri pazarında rekabetçi bir konuma gelmesi gibi konularda bilgiler aktarıldı. Program sonunda 3 gün süren eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi. - SAMSUN