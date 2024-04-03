Samsun\'da çiftçilere çilek yetiştiriciliği eğitimi verildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kavak ilçesinde düzenlenen 'Çilek Yetiştiriciliği' eğitiminde çiftçilere çilek yetiştiriciliğinde yeni tarım, teknik ve teknolojilerinin kullanıldığı yöntemler anlatıldı.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından, Kavak Yerel Eylem Grubu (YEG) ve çiftçi talepleri üzerine çilek yetiştiriciliği eğitimi düzenlendi. Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü seminer salonunda gerçekleştirilen eğitimde çiftçilere dünyada ve Türkiye'de çilek yetiştiriciliği ile Samsun perspektifinde çilek yetiştirildiğinde alınması gereken yol haritası çizildi.
Çilek yetiştiriciliğinde yeni tarım, teknik ve teknolojilerinin kullanıldığı yöntemler anlatıldı. Açık alanda çilek yetiştiriciliği ile alçak tünel, yüksek tünel ve sera ortamlarında yetiştiricilik yapılmasının avantaj ve dezavantajları ile ilgili bilgi verildi. Eğitim çalışması ile çilek üretiminde daha verimli ve karlı olacak yöntemlerinin sağlanması hedefleniyor.
Çalışma ile ilgili bilgi veren Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca, Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçi destekleri ile il genelindeki çilek üretiminin arttığını söyledi. Kanca, "Son 2 yılda 223 çilek üreticisine 1 milyon 210 bin adet fide desteği sağlarken, bu desteklerden 255 dekar alandan toplam 551 ton verim alındı. 2023 yılı için ise 'Kent Kır El Ele' projesi kapsamında 472 bin adet fide desteği sağladık. Yapılan eğitim ve yayım faaliyetleri ile çilek yetiştiriciliği, bölgemizde önemli bir potansiyele sahip ancak doğru bilgiye ve teknik desteğe ihtiyaç duyuyor. Bu eğitim programı sayesinde çiftçilerimiz daha bilinçli ve başarılı bir şekilde çilek yetiştiriciliği yapabilecekler. Ayrıca, çilek yetiştiriciliği tarım gelirlerini çeşitlendirerek çiftçilerimize ekonomik olarak da katkı sağlayacaktır+ diye konuştu.
Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergin Taş ve Kavak Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği Müdürü Ebru Akman ise çilek yetiştiriciliği eğitim programının önemine dikkat çekerek, yeni eğitimlerin Büyükşehir Belediyesi katkıları ile devam etmesinin önemli olduğunu dile getirdiler.
Eğitim programına Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, YEG uzmanı Arif Adnan Gecgel, Kavak kadın kooperatifi üyeleri, teknik personeller ve 40 kadar çiftçi de katıldı. - SAMSUN
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