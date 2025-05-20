Samsun\'da Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj İstasyonları Kuruldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi(SBB), kent içi çevreci ulaşım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla şehir merkezinde iki ayrı noktaya elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonu kurdu. Hizmete başlayan yeni nesil şarj istasyonları, çevreci ulaşımda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya yönelik projelere imza atan Samsun Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısında da çevreci çözümleri devreye alıyor. Belediye iştiraklerinden SAMULAŞ A.Ş. tarafından yürütülen çalışma kapsamında Çobanlı Otoparkı ve İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Otoparkı'na 60 kW kapasiteli 2 adet DC hızlı şarj istasyonu kuruldu.

Kullanıma sunulan istasyonlar sayesinde elektrikli araç sahipleri, araçlarını kısa sürede ve yüksek verimle şarj edebilecek. Uygun araçlarda yüzde 80'e kadar dolumu 30 dakikadan kısa sürede gerçekleştirebilen sistem, kullanıcı dostu 7 inç dokunmatik ekranı, QR kodla ödeme ve mobil uygulama desteğiyle kolay kullanım sağlıyor.

Yeni nesil istasyonlar, aşırı akım, kısa devre, izolasyon arızası ve aşırı sıcaklık gibi durumlara karşı gelişmiş güvenlik sistemleriyle donatılırken, yerli üretim özellikleriyle de dikkat çekiyor.

SAMULAŞ yetkilileri, elektrikli araç kullanımını teşvik etmeyi hedefleyen altyapı yatırımlarının kent genelinde yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. - SAMSUN