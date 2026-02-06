Kadınların el emeğiyle dokuduğu geleneksel kilimler ilgi bekliyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Tahtaköprü ve Sarıdibek Mahallelerinde kadınlar tarafından el emeğiyle dokunan geleneksel kilimler, ilgi bekliyor. Coğrafi işaret belgesine sahip Tahtaköprü kilimi, geçmişten günümüze kadınların ilmek ilmek işlediği önemli kültürel değerler arasında yer alıyor.

Yapımı dokumasına ve boyutuna göre yaklaşık 1 ay süren kilimler, mahallelerde kurulan atölyelerde üretilmeye devam ediliyor. Ancak üreticiler, özellikle genç neslin bu mesleğe yeterince ilgi göstermediğini belirtiyor.

Usta öğretici Sümeyye Naçar, Tahtaköprü kiliminin köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak, "Tahtaköprü kilimimiz eskilerden gelmedir. Geçmişten bugüne kadar üretilen kilimlerdir. Göbekbağı, çobaneleği ve sızı gibi modellerimiz var. Bir kilimin yapımı, dokumasına ve boyutuna göre en fazla 1 ay sürüyor. Gençlerimiz bu işlere çok sıcak bakmıyor ama kültürümüz olduğu için ilgi gösterenler de var" dedi.

Üretimin Tahtaköprü ve Sarıdibek Mahallelerinde devam ettiğini ifade eden Naçar, "Atölyelerimiz yaklaşık 15 yıl önce yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan bu atölyelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Annelerimiz eskiden bu kilimleri evlerde dokuyordu, şimdi ise daha uygun şartlarda üretim yapıyoruz" diye konuştu.

Kadınlar, hem kültürel mirasın yaşatılması hem de emeğin karşılık bulması için Tahtaköprü kilimlerine daha fazla ilgi gösterilmesini istiyor. - SAMSUN