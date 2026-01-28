Samsun'da gümrük altyapısına 68,5 milyon liralık yeni yatırım - Son Dakika
Ekonomi

Samsun'da gümrük altyapısına 68,5 milyon liralık yeni yatırım

Samsun\'da gümrük altyapısına 68,5 milyon liralık yeni yatırım
28.01.2026 12:25  Güncelleme: 12:27
Samsun'da dış ticaret altyapısını güçlendirmek amacıyla Samsun Gümrük Müdürlüğü'nün yeni modern hizmet binası inşaatına start verildi. Projeye toplam 68 milyon 520 bin lira harcanacak ve bu yapı, ticaret süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Samsun'da dış ticaret altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım daha hayata geçiyor. Samsun Gümrük Müdürlüğü'nün modern ve teknolojik yeni hizmet binasının yapımına başlanıyor.

Samsun Valiliği koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı(YİKOB) tarafından ihalesi yapılan yeni hizmet binasının yer teslimi 26 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirildi. İlkadım ilçesi Fuar Mahallesi'nde inşa edilecek olan yapı, inşaat sürecinin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı'na teslim edilecek.

Toplam 68 milyon 520 bin lira(KDV dahil) ihale bedeline sahip olan proje, protokol kapsamında belirlenen katkı oranları doğrultusunda sağlanan finansmanla hayata geçirilecek. Tüm iş ve işlemleri YİKOB tarafından yürütülecek olan yeni hizmet binasının, modern mimarisi ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla Samsun'un gümrük hizmetlerinde önemli bir dönüşüm sağlaması hedefleniyor.

Yeni binanın faaliyete geçmesiyle birlikte dış ticaret işlemlerinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, gümrükleme süreçlerinin hızlandırılması ve Samsun'daki işletmelerin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

Projeye, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile bazı özel firmalar da katkı sağlıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Teknoloji, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da gümrük altyapısına 68,5 milyon liralık yeni yatırım - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
