Samsun\'da ıhlamur bolluğu fiyatı düşürdü, kilosu 1500 TL\'ye indi

Bazı dönemlerde kilosu altınla yarışan ıhlamurda yaşanan bolluk, fiyatlara olumlu yansıdı. Geçen yıl kilosu 2 bin 500 TL'ye kadar çıkan çiçekli ıhlamur, bu yıl bin 500 TL'den satışa sunuluyor.

Soğuk havaların ve kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden ıhlamur, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte aktarlardaki yerini aldı. Geçen yıl kilosu ortalama 2 bin TL, çiçekli olanları ise 2 bin 500 TL'ye satılan ıhlamur, bu yıl bolluk nedeniyle daha uygun fiyattan tüketiciye ulaşıyor. Uzun yıllar sonra ilk kez fiyatı gerileyen ıhlamur, tek başına ya da çeşitli kış çaylarıyla birlikte tüketiliyor.

"Ihlamurun fiyatı ilk kez düştü, bu sene bolluk var"

Ihlamurda bu yıl yaşanan bolluğun fiyatlara da yansıdığını belirten esnaf Recai Doğanay, " Samsun'a kış biraz erken geldi. Kışlık ürünlere rağbet yavaş yavaş başlıyor. Gribal enfeksiyon, boğaz enfeksiyonları, nezle, faranjit gibi durumlar görülmeye başladı. Böyle olunca kış çaylarına ve özellikle ıhlamura rağbet var. Ihlamur bu sene oldukça bol. Geçtiğimiz yıllara göre bir hayli fazla ıhlamur var" dedi.

Ihlamurun uzun yıllardır pahalı olmasının nedenlerinden birinin vatandaşların ürünü yeterince toplamaması olduğunu ifade eden Doğanay, "Toplaması da zahmetli bir iş. Bu sene ıhlamur oldukça fazla ve hemen hemen ürünü olan herkes topladı. İlk defa bu yıl ıhlamurun kilosu geçen yılın fiyatının altında. Geçen yıl ortalama 2 bin TL civarındaydı, çiçeği daha bol olanlar ise 2 bin 500 TL'den satılıyordu. Bu sene ise kilosunu bin 500 TL'den satıyoruz" diye konuştu.

Kış çaylarının da ıhlamurla birlikte tercih edildiğini söyleyen Doğanay, "Ada çayı, zencefil, tarçın, karanfil, kuşburnu ve keçiboynuzu gibi ürünlerle birlikte kullanılıyor. Bunlar ıhlamurla beraber veya ıhlamur kaynadıktan sonra içerisine atılıyor. Limon ve balla tatlandırarak tüketenler de var" ifadelerini kullandı.

Ihlamur nasıl hazırlanır?

Ihlamurun uzun süre kaynatılmaması gerektiğini belirten Doğanay, geleneksel hazırlama yöntemine ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Eskiler ıhlamuru sobaların üzerine koyup kaynatırlarmış. Makbul olan o mudur, bilemiyorum. Biz şöyle tarif ediyoruz: Önce suyu güzelce kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra ıhlamuru içerisine atıyoruz ve altını kapatıyoruz. Yaklaşık 10 dakika beklettikten sonra tüketilmesini uygun buluyoruz. Ihlamurun aynı gün içerisinde hazırlanıp içilmesi daha iyi olur. Taze olan daha makbuldür diye biliyoruz."