Kadın Mühendis Okulu\'nun istihdam başarısı

Samsun Model Fabrika bünyesinde yürütülen "Kadın Mühendis Okulu", kadın mühendisleri sanayiye kazandırmaya devam ediyor. Programın ilk döneminde mezun olan kursiyerlerin yüzde 79'u, ikinci döneminde ise şu ana kadar yüzde 57'si istihdam edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile birlikte Samsun Model Fabrika'yı ziyaret ederek, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ve Samsun Model Fabrika iş birliğiyle yürütülen Kadın Mühendis Okulu'nda eğitim alan kadın mühendislerle bir araya geldi. Heyet, kursiyerlerle sohbet ederek eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Valilik, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu arasında imzalanan "Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü" kapsamında hayata geçirilen Kadın Mühendis Okulu'nun, kadın mühendislerin sanayi ve teknoloji alanlarında daha etkin rol üstlenmesini, üniversite öğrencisi ve yeni mezun kadınlara uygulamalı sanayi deneyimi kazandırılmasını, işletmelerde dijital dönüşüm ve yalın üretim süreçlerinde kadın istihdamının artırılmasını amaçladığı belirtildi.

Programın Nisan-Ağustos 2025 dönemine 83, Kasım 2025-Nisan 2026 dönemine 98, Mayıs 2026'da başlayan üçüncü dönemine ise 65 başvuru yapıldığı, her dönemde puan sıralamasına göre en başarılı 15 adayın programa kabul edildiği ifade edildi.

Kursiyerlere 20 farklı başlıkta 6 gün süren yalın üretim teknikleri eğitimi verilirken, teorik bilgiler saha uygulamalarıyla desteklendi. Ayrıca katılımcılar, bir günlük dijital dönüşüm eğitimi kapsamında sanayi örnekleri ve vaka analizleriyle uygulamalı eğitim aldı.

Öğren-Dönüş Projeleri kapsamında farklı firmalarda görev yapan kadın mühendisler, üretim süreçlerini yerinde inceleyerek veri analizi gerçekleştirdi, darboğazları tespit etti ve verimliliği artırmaya yönelik iyileştirme projeleri hazırladı.

Programın istihdam başarısına da dikkat çekilerek, birinci dönem mezunlarının yüzde 79'unun, ikinci dönem mezunlarının ise şu ana kadar yüzde 57'sinin işe yerleştiği, kalan kursiyerler için istihdam sürecinin devam ettiği bildirildi. - SAMSUN