Samsun'da markete kasa-raf fiyat uyumsuzluğundan idari para cezası verildi - Son Dakika
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Samsun'da markete kasa-raf fiyat uyumsuzluğundan idari para cezası verildi

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Samsun'da bir markette kasa ve raf fiyatlarının uyuşmadığı şikayeti üzerine Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı. Denetimde 200 üründe fiyat etiketi, 100 üründe ise kasa-raf uyumu incelendi; aykırılık tespit edilen ürünler için işletmeye idari para cezası uygulandı.

Samsun'da bir markette kasa ve raf fiyatlarının uyuşmadığı yönündeki şikayet üzerine Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, ürünlerde fiyat farklılığı ve mevzuata aykırılık tespit edilerek işletmeye idari para cezası uygulandı.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül 2026 tarihinde şikayete konu olan markette denetim yaptı. Denetimde işletme hakkında haksız fiyat artışı kapsamında tutanak düzenlendi. Son 3 aya ait alış ve satış faturaları ile konuya ilişkin savunması istenen işletmeye 15 gün süre verildi.

İşletmenin savunmasını sunmasının ardından dosyanın, işlem tesis edilmek üzere Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderileceği bildirildi. Denetim kapsamında Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne göre 200 ürün incelendi. Yapılan kontrollerde 10 üründe mevzuata aykırılık tespit edilerek her bir aykırılık için idari para cezası uygulandı. Kasa ve raf fiyat uyumu yönünden de 100 ürün denetlenirken, 2 üründe aykırılık belirlenerek idari para cezası kesildi.

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, tüketici haklarının güvence altına alınması ve piyasada adil fiyat oluşumunun sağlanması amacıyla denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da markete kasa-raf fiyat uyumsuzluğundan idari para cezası verildi - Son Dakika

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