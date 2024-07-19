Ekonomi

Samsun'da organik kavılca buğdayı hasadı ve hasat makinesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Samsun'un Yakakent ilçesi Sarıgöl Mahallesi'nde, yerli Anadolu çeşitlerinden olan kavılca buğdayının organik tarım şartlarında yetiştiriciliğini amaçlayan "Gelecek Nesilleri Sağlıkla Beslemeli Projesi" kapsamında kavılca buğdayı hasadı konulu tarla günü etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan İl tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da buğday üretimi ve "Gelecek Nesilleri Sağlıkla Beslemeli Projesi" hakkında şu açıklamalarda bulundu. Sağlam, "Ülkemizde tarım sektörünün ve bu sektörde büyük bir paya sahip olan buğdayın ekonomimizde özel bir yeri olup, insan beslenmesinde ne kadar önemli olduğu her geçen yıl daha çok anlaşılmaktadır. İlimiz 2023 yılı verilerine göre 994 bin 360 dekar alanda 234 bin 905 ton buğday üretimi yapılmaktadır. Bunun 11 bin 500 dekar alanda 2 bin 855 ton üretimi Yakakent ilçemizde üretilmektedir. 58 bin ton üretim ile en çok üretim Vezirköprü ilçemizdedir" dedi.

Yakakent'in yüksek rakımlı mahallelerinde yetiştirilen ve yerli Anadolu çeşitlerinden olan kavılca buğdayının, insan sağlığı ve çevrenin korunması adına önem arz eden organik tarım şartlarında yetiştiriciliğini amaçlayan "Gelecek Nesilleri Sağlıkla Beslemeli Projesi" kapsamında, tarım ilacı ve kimyasal gübrenin kullanılmadığı organik tarım şartlarında, bitki ve toprak beslemesi için çiftçilere organik gübre dağıtımı yapıldığını belirten Sağlam, "2023 yılında 28 tonu Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden, 2 tonu ise Samsun Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanan 30 ton katı organik gübre dağıtımı gerçekleşmiştir. 2024 yılında ise tamamı Tarım ve Orman Bakanlığımız bütçesinden karşılanan 26 ton katı organik gübre ve 240 litre sıvı organik gübre dağıtımı yapılmıştır. Organik Tarım mevzuatı gereğince, sertifikalandırma işlemleri kontrol ve sertifikasyon kuruluşları (KSK) tarafından yapılmakta olup sertifikasyon bedelleri Yakakent Belediyesi tarafından karşılanmaktadır. 2025 üretim yılı sonunda yaklaşık 210 dekar alandan hasat edilecek kavılca buğdayının, organik tarım koşullarında 3. yılını tamamlamasını müteakip organik tarım sertifikası alması beklenmektedir. 'Gelecek Nesilleri Sağlıkla Beslemeli Projesi', 34 çiftçi ve 662 dekar alanda 2023 yılında başlamıştır. 2024 üretim sezonu itibariyle projemiz, 3 mahallemizde 37 çiftçi ve 726 dekar alanda devam etmektedir" diye konuştu.

Samsun'da yapılan organik tarım ürün yetiştiriciliği konusunda bilgi veren Sağlam şunları söyledi: "Ürün grubu olarak doğal toplama, meyve, sebze ve tarla bitkileri toplam 2 bin 252 çiftçimiz organik üretim yapmaktadır. Bu çiftçilerimiz 50 bin 457 dekar alanda 73 bin 774 ton üretim yapmaktadır. Organik tarımın üretiminde büyük bir kısmında fındık yer almaktadır. Meyve alanlarında 66 bin ton, sebze alanlarına 144 ton ve tarla bitkilerinde 7 bin 351 ton organik üretim yapılmıştır. Ayrıca buğday hasadı konulu tarla gününde Samsun Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından, Yakakent Ziraat Odası Başkanlığı adına alınan 2 adet elle kullanılabilir hasat makinesi, Büyükkırık, Sarıgöl ve Mutaflı Mahallelerinde 'Organik Kavılca Buğdayı Üretim Projesi'nde üretim yapan çiftçilerimizin kullanımına verilecektir. Hasat makinesinin adedi 163 bin TL KDV (yüzde 10) olacak şekilde projelendirilmiş olup toplam proje maliyeti 358 bin 600 TL'dir."

Etkinlikte konuşan Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Ülkemiz ve ilimiz ekonomisine önemli katkılar sunan tarım, hayvancılık, balıkçılık faaliyetlerine yönelik projeleri destekliyoruz. Her zaman üreticimizin yanındayız. Üreticilerimizle bir araya gelerek, yüz yüze sorunlarını dinliyor çözüm yolları üretiyor ve taleplerini alıyoruz. Yüksek rakımlı, parçalı küçük arazilerde çiftçilerimizin işini kolaylaştıracak tarım alet ve makine kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. İlçemizde tarımsal üretimde yerli ve milli tohum kullanımını ve organik tarım ile üretim yapmayı yaygınlaştırmalıyız. İlçemizde 2-3 yıldır devam eden organik tarımla üretim yaparak, katma değeri yüksek ürünler üreterek ekonomiye katkısını arttıracağız. Pazar konusunda çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ayrıca, Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, İlçe Müftüsü Fatih Çakır, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Akman, İlçe Ziraat Odası Başkanı Şenol Acar, muhtarlar ve üreticiler katıldı. - SAMSUN