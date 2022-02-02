Samsun'da 'parkomat' uygulaması kaldırıldı

Samsun'da yol üzeri ücretli otopark uygulaması dönemi sona erdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "105 adet parkomat makinesi, daire başkanlığı ekiplerimiz tarafından sökülecek. 1 Şubat itibarıyla uygulama kalkmıştır" dedi.

Samsun'da Parktek Otopark İşletmeciliği tarafından işletilen parkomat uygulaması sona erdi. İhaleyi alan firma ile yapılan 10 yıllık sözleşme süreci tamamlandı. Sözleşmenin 1 Şubat 2022 itibariyle sona ermesiyle birlikte uygulama kaldırıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "2011 yılında trafik sirkülasyonu ve geometrik düzenleme projeleri hazırlanarak, il genelinde ve Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulvar ve caddelerdeki yol üzeri park yerlerinin tespiti ve ücretli parklanmanın işletilmesini kapsayan sözleşme sona erdi. Sözleşme süresinin tamamlanmasıyla uygulama il genelinde kaldırıldı" diye konuştu.

Parkomat cihazlarının Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı zimmetine geçtiğine değinen Başkan Demir, "105 adet parkomat makinesi, daire başkanlığı ekiplerimiz tarafından sökülecek. 1 Şubat itibarıyla uygulama kalkmıştır. Dolayısıyla ücretli parkomatla ilgili herhangi bir ücret talep edilemez. Bu noktada ücret talep edenlere karşı dikkatli olunmasını istiyoruz. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde para talep eden kişiler polise ihbar edilmeli" ifadelerini kullandı. - SAMSUN