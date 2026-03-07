Sanayi envanteri Samsun ekonomisine yön verecek - Son Dakika
Sanayi envanteri Samsun ekonomisine yön verecek

Sanayi envanteri Samsun ekonomisine yön verecek
07.03.2026 11:24  Güncelleme: 11:25
Samsun Valiliği tarafından düzenlenen toplantıda, sanayi sitelerindeki 1,211 işletmenin ekonomik durumu incelendi ve bu veriler, yerel ekonomik planlamalara rehberlik edecek.

Samsun sanayi sitelerinde bin 211 işletmenin durumu masaya yatırıldı, ekonomiye yönelik veri altyapısı oluşturuldu.

Samsun Valiliği koordinasyonunda yürütülen Sanayi Siteleri Envanter ve Alt Yapı Çalışma Toplantısı, kentteki sanayi bölgelerinin ekonomik görünümünü ortaya koydu. Tekkeköy'deki 19 Mayıs, Örnek ve İlkadım Sanayi Sitelerinde faaliyet gösteren bin 211 işletmenin sahadan elde edilen verileri, yatırım ve destek planlamalarında temel oluşturacak. Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlık ettiği toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da katıldı.

İşletme verileri ekonomik planlamaya katkı sağlayacak

Saha çalışmaları sırasında işletmelerin faaliyet alanları, istihdam ve ciro bilgileri kaydedildi. Bu veriler, sanayi sitelerinin güncel ekonomik durumunun tespit edilmesini sağlayacak. Ayrıca işletmelerin altyapı, temizlik ve çevre düzenlemesi gibi sorunları da raporlanarak çözüm önerileri geliştirildi.

Kamu destekleri ile rekabet gücü artacak

Saha ziyareti sırasında işletmeler, mevcut kamu destekleri ve teşvikler konusunda bilgilendirildi. Envanter çalışması, sadece veri toplamakla kalmayıp, yerel işletmelere rehberlik ederek üretim ve yatırımların desteklenmesini hedefliyor. Böylece sanayi sitelerinin verimliliği artırılırken, yerel ekonomiye katkısı da güçlendirilecek.

Samsun ekonomisine stratejik katkı

Hazırlanan sanayi sitesi envanteri, kamu yatırımlarının daha etkin planlanmasına ve yerel sanayinin rekabet gücünün yükseltilmesine imkan sağlayacak. Elde edilen veriler, Samsun'un ekonomik kalkınma stratejilerine yön verecek ve sanayi sitelerinin sürdürülebilir büyümesine katkı sunacak.

Toplantıda; Vali Yardımcısı/ Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Selahattin Altunsoy, KOSGEB İl Müdürü Nebahat Livaoğlu, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile kamu ve özel sektör temsilcileri de hazır bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Valiliği, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

