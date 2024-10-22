Samsun\'da Taşıt Sayısı 485 Bin 756\'ya Ulaştı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'daki taşıt sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 41 bin 310 adet artarak 485 bin 756 oldu.

TÜİK, motorlu kara taşıt istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Verilere göre ülke genelinde Eylül ayında 212 bin 451 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı ve toplam taşıt sayısı 30 milyon 678 bin 293'e çıktı.

Samsun'da taşıt sayısı 485 bin 756 oldu

Samsun'da ise trafiğe kayıtlı araç sayısı 2024 Eylül ayı sonu itibarıyla, geçen yılın aynı ayına göre 41 bin 310 adet artarak 485 bin 756 oldu. Samsun'da trafiğe kayıtlı araçların 233 bin 966'sı otomobil, 12 bin 419'u minibüs, bin 635'i otobüs, 84 bin 722'si kamyonet, 11 bin 789'u kamyon, 77 bin 169'u motosiklet, bin 12'si özel amaçlı taşıt ve 63 bin 39'u da traktörlerden oluştu. - SAMSUN