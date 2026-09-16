Samsun\'da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 558 bin 937\'ye ulaştı

Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı ağustos ayı sonu itibarıyla 558 bin 937'ye ulaştı. Kentte en fazla bulunan araç türü 270 bin 892 ile otomobil olurken, motosiklet sayısı 102 bin 570 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ağustos ayı illere göre motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Samsun'da toplam 558 bin 937 motorlu kara taşıtı bulunuyor. Araçların 270 bin 892'sini otomobiller, 102 bin 570'ini motosikletler, 91 bin 168'ini kamyonetler, 65 bin 951'ini ise traktörler oluşturuyor. Kentte ayrıca 12 bin 699 kamyon, 12 bin 535 minibüs, bin 766 otobüs ve bin 356 özel amaçlı taşıt mevcut.

Samsun'da ağustos ayında toplam 14 bin 478 taşıtın devri yapıldı. Samsun'daki motorlu kara taşıtlarının Türkiye genelindeki toplam araç sayısı içerisindeki payı ise yüzde 1,60 oldu.