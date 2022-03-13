Çiftçilere 129 bin fidan 172 bin tohum desteği yapıldı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi kapsamında 129 bin adet fidan, 172 bin kilo tohumu üreticilerle buluşturdu.

Sürdürülebilir tarım faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması projesi ile Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca üreticilere 129 bin adet fidan, 172 bin kilo tohum dağıtıldı. DOKAP ile birlikte yürütülen proje kapsamında yaklaşık 3 milyon TL harcanarak alınan tohum ve fidanlar 4 bin 758 çiftçi ile buluşturuldu. Verilen fidelerle, tarımsal üretimde çiftçilerin maliyeti önemli ölçüde azaltıldı. Son olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde "2022 Yılı Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında da üreticilere toplam 133 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Tarımsal desteklere devam

Kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artması için tarımsal desteklemeleri kesintisiz şekilde sürdüreceklerini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptıkları tüm işlerinde insan odaklı hareket ettiklerini belirterek, "Hem bitkisel hem de hayvansal üretime katkı sunan çok önemli projeler hayata geçirdik. 2022 yılında da bu projeler devam edecek. Tarım bir ülkenin var olması için mutlaka yaşaması, yaşatılması gereken sektördür. Üretimi teşvik projelerimiz ile şehrimizin tarımda bulunduğu noktayı yükseltmek için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Her zaman tarım diyoruz, üretim diyoruz, hayvancılık diyoruz, girişimcilik ruhuna vurgu yapıyoruz. Yeter ki çiftçilerimiz üreteceğiz diyerek, bizden istesin, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılık alanında vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Samsun'un Çukurova'dan sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim havzasına sahip olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Demir, "Tarımda bütçemizi 10 kat artırdık. 133 ton tohum dağıttık. 14 bin 300 adet kivi fidanı, 500 bin adet çilek, 12 bin 800 adet ceviz fidanı, 10 ton fasulye tohumu, 50 ton patates tohumu, 1400 adet Akdeniz meyve tuzağı verilecek. Hedefimiz, çiftçileri üretim yapmaya teşvik etmektir. Sera OSB devreye girdiğinde proje geliştireceğiz, arazi ile gelene serasını yapıp teslim edeceğiz. Yeteri ki çalışsın ve üretsin. Çok çalışmak zorundayız. Çalışmadan bu coğrafyada var olamayız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN