Samsun'da ziraat odası başkanları tarımın geleceğini masaya yatırdı - Son Dakika
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Samsun'da ziraat odası başkanları tarımın geleceğini masaya yatırdı

Samsun\'da ziraat odası başkanları tarımın geleceğini masaya yatırdı
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Samsun'da Vali Orhan Tavlı başkanlığındaki Ziraat Odası Başkanları Toplantısı'nda üretimin artırılması, kırsal kalkınma ve tarımsal destekler ele alındı. Toplantının ardından oda başkanları İstiklal Meydanı ve Samsun Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti.

Samsun'da tarım sektörünün geleceğine yönelik önemli başlıklar Ziraat Odası Başkanları Toplantısı'nda ele alındı. Vali Orhan Tavlı başkanlığındaki toplantıda; üretimin artırılması, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi, tarımsal desteklerin verimliliğe katkısı ve modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda, Terörsüz Türkiye'nin oluşturduğu huzur ortamının bereketiyle gelişen Samsun'da; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında devam eden ve tamamlanan yatırımlar görüşüldü. Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun önemli üretim merkezlerinden biri olan Samsun'un ekonomik ve tarımsal kapasitesinin daha da artırılmasına yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Tarım politikaları kapsamında kırsal hayatın sosyoekonomik açıdan geliştirilmesi, tüketicilerin güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşabilmesine yönelik çalışmalar ile tarımsal işletmelere sağlanan desteklerin verimliliğe etkisi ele alındı.

Kırsal alanda yürütülen tarımsal altyapı hizmetlerinin mevcut durumu ve planlanan yeni çalışmaların da değerlendirildiği toplantıda, organik ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Samsun'un tarımsal yapısının uluslararası standartlara uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirilerek, üreticilerin ihtiyaçları ve tarım sektörünün geleceğine ilişkin çeşitli konularda görüş alışverişi yapıldı.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Alaçam Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Sönmez, Asarcık Ziraat Odası Başkanı Halil Oytun, Ayvacık Ziraat Odası Başkanı Erdal Avcı, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, İlkadım Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Kavak Ziraat Odası Başkanı Mücahit Saygılı, Ladik Ziraat Odası Başkanı İmdat Demir, 19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, Terme Ziraat Odası Başkanı Fedai Şentürk ve Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Gültekin Kaya katıldı.

Toplantının ardından oda başkanları ile birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Madalyası'ndan ilham alınarak kente kazandırılan İstiklal Meydanı ve içerisinde yer alan Samsun Tanıtım Merkezi ziyaret edildi.

Kaynak: İHA

Orhan Tavlı, Ekonomi, İhracat, Güncel, Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da ziraat odası başkanları tarımın geleceğini masaya yatırdı - Son Dakika

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