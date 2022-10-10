Samsun ekonomi haberi: Samsun'da son 2,5 yılda 2 bin 665 yabancı ev satın aldı - Son Dakika
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Samsun ekonomi haberi: Samsun'da son 2,5 yılda 2 bin 665 yabancı ev satın aldı

10.10.2022 09:52
Samsun ekonomi haberi: Samsun'da son 2,5 yılda 2 bin 665 yabancı ev satın aldı

Gelen Samsun haberine göre SAMSUN (İHA) – Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun'da son 2,5 yılda taşınmaz alan yabancı uyruklu sayısı toplam 2 bin 665 olarak kayıtlara geçti.

SAMSUN (İHA) – Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Samsun'da son 2,5 yılda taşınmaz alan yabancı uyruklu sayısı toplam 2 bin 665 olarak kayıtlara geçti.

Samsun'da 3 birimde (3 bin 100 dönüm) Bafra-Dikencik, Havza- Çiftlik ve Ladik-Cüce'de 2/B çalışmaları devam ediyor. Tapu ve Kadastro 10. Bölge Müdürlüğü tarafından Samsun genelinde 2023 yılı içerisinde toplam 180 birimde 2/B çalışması yapılması planlanıyor.

2,5 yılda 2 bin 665 yabancı ev sahibi oldu

Bölge müdürlüğü kayıtlarına göre Samsun'da son 2,5 yılda 2665 yabancı konut sahibi oldu. Yabancılar Samsun'dan 2020 yılında 730, 2021 yılında 1237 ve 2022 yılının ilk 6 ayında 698 taşınmaz satın aldı.

2022'nin ilk 6 ayında 186 milyon 288 bin TL harç geliri

2021 yılı sonu itibarı ile tapu müdürlüklerinde illere göre yevmiye sayısı ile devlete sağlanan tapu harcı, döner sermaye ve damga vergisi geliri verililerine göre 2021'de tapu harç geliri toplam 246 milyon 476 bin TL oldu. Döner sermaye geliri 32 milyon 581 bin TL'ye ulaşırken, damga vergisi geliri de 1 milyon 443 bin TL oldu. 2022 yılı ilk 6 ay verilerine göre ise tapu harç geliri 186 milyon 288 bin TL, döner sermaye geliri 24 milyon 46 bin TL ve damga vergisi geliri de 1 milyon 169 bin TL olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Samsun genelinde WEBTAPU kullanma oranı yüzde 65 seviyelerinde seyretti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Çiftlik, Samsun, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun ekonomi haberi: Samsun'da son 2,5 yılda 2 bin 665 yabancı ev satın aldı - Son Dakika

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