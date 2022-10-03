Samsun ekonomi haberleri... Bafra Ovası'nda "8. Çeltik Hasat Şenliği" - Son Dakika
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Samsun ekonomi haberleri... Bafra Ovası'nda "8. Çeltik Hasat Şenliği"

03.10.2022 16:17
Samsun ekonomi haberleri... Bafra Ovası'nda "8. Çeltik Hasat Şenliği"

Samsun haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde "8. Çeltik Hasat Şenliği" gerçekleştirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde "8. Çeltik Hasat Şenliği" gerçekleştirildi. 2 bin 200 çeltik üreticisinin 128 bin dekar alanda çeltik üretimi yaptığı ovada düzenlenen etkinlikte Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, biçerdöverle çeltik hasadı yaptı.

Karaburç Mahallesi'nde düzenlenen şenliği katılan Vali Dağlı, çiçekle karşılandı. Protokol konuşmalarının ardından konuşan Vali Dağlı, "Bafra'mız çok verimli topraklar üzerinde. Çalışkan insanları, su kaynakları, iki ürün hatta zaman zaman üç ürün alınabilen bereketli toprağı ile ülkemiz için çok önemli nokta. Türkiye'yi besleyebilecek olan bir lokasyondayız. Bu kadar potansiyelimiz, bu kadar imkanımız var. Bu alanları daha da verimli hale getirmek suretiyle, bunu da yapmamamız içi hiçbir neden yok. Daha neler yapmamız diye düşündüğümüzde birincisi her yıl şu para etti bu etmediydi artık konuşmamamız lazım bu çağda. Neler yapmak lazım? Verilen fiyatların çok çok iyi olduğunu özellikle fındık, çeltik, mısır bunu özellikle ifade etmek istiyorum. B anlamda Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz, Bafralılar olarak. Neler yapmamız gerekir diye düşündüğümüzde üretim planlamamızı biraz daha dikkate alamız gerekir. Yani bu yıl ne kadar kişi karpuz etmekte, ne kadar kişi mısır ekecek bunlarla ilgili bizim kaymakamlığımız bünyesinde yapmış olduğumuz bir çalışma var. Bunu şu an tarım bakanlığımızla geliştiriyoruz. Onun üzerine gitmek suretiyle Bafra'daki çalışmayı biz Türkiye'ye örnek bir model olarak ortaya koyabiliriz. Diğer yapmamız gereken konuştuğumuz ama artık bir an önce gerçekleştirmemiz gerektiğini düşündüğüm markalaşmayı sağlamamız lazım. Özellikle pirinçte markalaşma bizim için son derece önemli. Yani Bafra'nın pirinci çuvallara doldurulmak suretiyle başka bir yerlere götürülüp orada paketlenip oraların ismi verilmemeli. Ama sonuçta hepsi bizim memleketimiz bu konuda bir şeyimiz yok. Ancak Bafra'nın pirinci Bafra pirincidir. Bunu biz Türkiye'ye bu şekilde pazarlamamız, satmamız gerekir" dedi.

Vali Dağlı'nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından folklor gösterisi ile devam eden etkinlikte Bafra pirincinden yapılan pilav yeme yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Etkinlik sonunda Vali Dağlı, biçerdöverle çeltik hasadı yaptı. Biçerdöverden inen Vali Dağlı, "Biçerdöverimizi kullandık, hasadımızı yaptık. Geçen sene de sürmüştüm bildiğiniz gibi. Aslında çok kolay. Hayırlı, bereketli kazançlar olsun, taneleri bol olsun" ifadelerini kullandı.

Hasat sonrası Bafra pirincinden yapılan pilav ikramıyla etkinlik son buldu. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Türkiye, Samsun, Çeltik, Bafra, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun ekonomi haberleri... Bafra Ovası'nda '8. Çeltik Hasat Şenliği' - Son Dakika

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