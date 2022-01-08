Samsun hat dolmuşçuları zammı yeterli bulmadı

Samsun'da hat dolmuşçuları yüzde 25'lik zammı yeterli bulmazken, vatandaşlar ise akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle dolmuşçulara hak verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından, hat dolmuşlarının ücretlerine yüzde 25 zam kararı çıktı. Uygulanacak zam kararıyla birlikte Samsun'da birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü dolmuş hatlarında kişi başı yolcu fiyatı 4 liradan 5 liraya yükseldi. 'Öğrenci' tarifesinin fiyatında ise henüz değişiklik olmadı. Samsun'da öğrenciler eski tarife olan 3,5 TL ödeyecek.

"7 TL'den aşağısı bizim için zarar"

Zar kararını değerlendiren 3. Hat Dolmuş Başkanı Ercan Güder, "Zam yeterli değil. Bizim mazota gelen zamlara göre, enflasyona göre şimdi 7-8 TL'den taşımamız lazım. Son 6 ayda biliyorsunuz ülkemizde her şey 2-3 kat zamlandı. Türk Lirası değer kaybetti. Biz sadece bundan 4-5 ay önce kişi başı ücreti 3,5 TL iken 4 TL yaptık. Ama maalesef yeterli değil. Mazot 7 TL'ydi 14 TL oldu. Sanayideki harcamalarımızı saymıyorum bile. Sanayide parça fiyatlarında da 3-4 kat artışlar oldu. Şu anda eski tarife kişi başı 4 TL ama haftaya 5 TL olacak. Yüzde 25 zam yaptılar ama bu esnafın şu anda hiçbir karı olmayacak. 7 TL'den aşağısı bizim için zarar. Biz belediyeye işgaliye ödüyoruz. Onlardan isteğimiz en azından işgaliyelere, vizelere zam yapmamalarını istiyoruz. Tüm dolmuş hatları olarak beklentimiz bu. Bizim bütün hatların öğrenci potansiyeli var. Öğrenci tarifesi yine 3,5 TL olarak kaldı ama buna da bir iyileştirme beklentimiz var" dedi.

"Şimdilik idare eder"

Dolmuş şoförü Azmi Kart, "Yeterli değil ama şimdilik idare eder. Hiç yoktan kurtarır bizi. 5 TL olması bile iyi. Beklentimiz 6-6,5 TL olmasıydı. Çünkü arabanın geliri kadar gideri de çok oluyor. Kazandığımızın yarısını akaryakıta veriyoruz" diye konuştu.

"Evin önüne çeksek daha karlıyız"

Dolmuş sahibi İsmail Aydın, "Mazot 14 TL oldu, para kalmıyor. Şu anda biz bırak para kalmasını arabalarımızın masraflarını ancak karşılıyoruz. Samimiyetle söylüyorum, evin önüne çeksek daha karlıyız. Dostlar alışverişte görsün. 'Filancanın dolmuşu var çalışıyor' diyorlar. Para yok şu an bu işte. Geçenlerde arabanın bir baskı balatasını değiştirdim, 7 bin 500 TL ödedim. Geçen sene bunu 3 bin TL'ye yaptırabiliyordum. Şu anda da 1 ay içinde 9 bin TL'ye çıkmış. Bu şoför esnafı para kazanmayı bırak arabasını yürütemez. Öğrenci 3,5, kişi başı 4 TL'ydi. 3 tane tam yolcu taşısan 12 TL yapar. Mazot 14 TL. Geçen sene 2 yolcuyla ben mazot alıyordum. 1 TL de para artıyordu. Kişi başı 5 TL olsa ne olur. Bu zam, zam değil bizim için. Öğrenci 5 TL, normal kişi 6 TL olması lazım ki azcık bir ferahlayalım" ifadelerini kullandı.

Bir dolmuş şoförü ise, "Mazotla derdimiz çok. Kazandığımızı mazota veriyoruz. Öğrenci 3,5 TL. Zaten 4 yolcu alsak bir serviste yaktığımız para ediyor. Bize diğer 3 yolcunun parası kalıyor. 3 yolcunun parasıyla da akşam olunca kazandığımızı şoför mü alsın, mal sahibine mi versin, mazota mı versin. Bu konuda dertliyiz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar dolmuşçulara hak verdi

Vatandaşlar da zamlardan memnun olmadıklarını fakat son dönemde akaryakıttaki artışlardan ötürü dolmuşçuya da hak verdiklerini belirttiler. Vatandaşlar gelen zamları; "Yapacak bir şey yok. Yakıt aldı başını gidiyor. Mecburen yapacak. İş açıcı bir durum değil. Ama ne yapacaksın onlar da mecburen zam geldiği için uygulamak zorunda kalıyorlar. 4 TL'den 5 TL'ye çıkmış. Mazotun böyle ileri gitmesinden dolayı dolmuşçunun da üzülmemesi için olması da gerekir. Geç bile kalındı. Onlara da yazık. Mazot olmuş kaç lira. Bak arabam var arabasız gidiyorum" şeklinde yorumladı. - SAMSUN