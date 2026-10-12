Samsun Havza'da 510 üreticiye 100 ton buğday tohumu ve 95 ton gübre dağıtıldı - Son Dakika
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Samsun Havza'da 510 üreticiye 100 ton buğday tohumu ve 95 ton gübre dağıtıldı

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Samsun Havza\'da 510 üreticiye 100 ton buğday tohumu ve 95 ton gübre dağıtıldı
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Samsun’un Havza ilçesinde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 510 üreticiye 100 ton buğday tohumu, 150 paket kanola tohumu ve 95 ton gübre dağıtıldı. Desteklerle çiftçilerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Samsun'un Havza ilçesinde tarımsal üretimin desteklenmesi amacıyla 510 üreticiye 100 ton buğday tohumu, 150 paket kanola tohumu ve 95 ton gübre dağıtıldı. Desteklerin, üretim maliyetlerinin azaltılması ve verimliliğin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Havza ilçesinde tarımsal üretimi desteklemek amacıyla düzenlenen tohum ve gübre dağıtım programı, Havza Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Havza Kaymakamı Samet Serin, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yıldız, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve üreticiler katıldı.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İl Müdürlüğü ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğinde yürütülen proje kapsamında üreticilere yönelik destekler hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, Vezirköprü, Havza ve Ladik ilçelerinde faaliyet gösteren toplam bin 757 üreticiye, 21 bin dekar tarım arazisinde ekim yapılması amacıyla yüzde 75 hibeli sertifikalı buğday ve kanola tohumu desteği sağlandığını belirtti. Havza ilçemizde 510 üreticimiz bu projeden yararlanacak, Sizler ürettikçe, üretmeye devam ettikçe bizler de sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Eğer biz bu sertifikalı tohum kullanımıyla verim artışı da söz konusu, bu alanlarda sertifikalı tohum kullanımı yaygınlaştırabilirsek binlerce ton buğday üretimimizin artmasına da vesile olmuş olacağız.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla üreticilere yüzde 100 hibeli gübre desteği de sunulduğunu ifade eden Yılmaz, proje kapsamında toplam 477 ton gübrenin üreticilere ulaştırılmasının planlandığını kaydetti.

Havza'da 510 üreticiye destek

Proje kapsamında Havza'da 510 üreticiye 100 ton buğday tohumu, 150 paket kanola tohumu ve 95 ton 15-15-15 kompoze gübre dağıtıldı. Tohum ve gübre destekleriyle bölgedeki tarımsal üretimin güçlendirilmesi, çiftçilerin üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA
ÇiftçilikEkonomiSamsunGüncelHavzaSon Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Havza'da 510 üreticiye 100 ton buğday tohumu ve 95 ton gübre dağıtıldı - Son Dakika
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