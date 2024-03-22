Ekonomi

'Samsun İlinde Hijyenik Arıcılık İçin Temel Petek Tesisi Kurulum Projesi' kapsamında arıcılara 'temel petek üretim makinesi' desteği verildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, Doğu Karedeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) finansman katkısıyla uygulamaya konulan 'Samsun İlinde Hijyenik Arıcılık İçin Temel Petek Tesisi Kurulum Projesi' kapsamında temel petek üretim makinesi, Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi. Samsun'da üreticilerinin arı kolonileri için her yıl olmazsa olmaz malzemesinin petek olduğu belirtilerek tesis ve makine kurulumu ile sürdürülebilir arıcılığın yapılmasının garanti altına alınacağı belirtildi.

Makine tesliminde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, "Arıcılıkta önemli olan kaliteli ve sağlıklı balmumu elde etmek ve bu arada arı sağlığını da riske etmemektir. Bu amaçla kontrol edilebilir en birinci unsur balmumu peteklerdir. Zira petekler koloni içerisinde sürekli durması ve yapılan her türlü uygulamaya maruz kalması nedeniyle risk altındadır. Ayrıca kolonilerde ortaya çıkan yavru çürüklüğü başta olmak üzere bütün hastalık etmenleri ile bulaşık olma olasılığı da vardır. Bu tesisin kurulması ile ilimizde arıcılık yapan işletmelerin sterilize edilmiş temel petek temini Birlik aracılığıyla sağlanacaktır" dedi.

Samsun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rasim Kaplan ise "İlimizde arıcılık yapan tüm üreticileri ilgilendiren önemli bir proje gerçekleştirildi. Proje sonunda tesisimize kurulan temel petek makinasının üreticilerimize çok katkı sağlayacak" diye konuştu. - SAMSUN