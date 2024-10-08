Samsun İlkadım Belediyesi 2025 Yılı Bütçesini Belirledi

Ekonomi

Samsun İlkadım Belediyesi 2025 yılı tahmini bütçesi, meclis üyelerinin oy birliğiyle 2 milyar 247 milyon 363 bin TL olarak belirlendi.

Samsun'un İlkadım Belediye Meclisi Ekim Ayı Kapanış Toplantısı, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, İlkadım Belediyesi 2025 yılı tahmini mali bütçesinin 2 milyar 247 milyon 363 bin TL olarak belirlendiği gündem maddesi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edilirken, meclis gündeminin diğer 4 maddesi ise oylanarak kabul edildi.

"Bütçemiz hayırlı olsun"

Belediye bütçesinin milletin hizmetinde titizlikle kullanılacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Geçtiğimiz hafta meclis gündemimize gelen ve Plan ve Bütçe Komisyonuna devredilen 2025 yılı tahmini bütçemiz, komisyonunda detaylı bir şekilde görüşüldü. Kapanış meclisimize gelen bütçemiz siyasi parti gruplarımızın oy birliğiyle kabul edildi. İlkadımımıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bütçemiz üzerinde çalışan meclis üyelerimize, komisyon üyelerine, bürokratlarımıza ve çalışanlarımıza, titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Meclisimizin de onayladığı bütçemizin, milletimize hizmet olarak dönmesini sağlayacağız. Bütçemizin, İlkadım için, hemşehrilerimiz için harcanması noktasında gerekli tüm özen ve özveriyi İlkadım Belediyesi olarak göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kırsal mahalle, kent merkezi ayrımı yapmadan, her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN