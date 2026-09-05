Samsun'da esnafla yatırım toplantısı - Son Dakika
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Samsun'da esnafla yatırım toplantısı

Samsun\'da esnafla yatırım toplantısı
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Samsun Valisi Orhan Tavlı, esnaf odası başkanlarıyla bir araya gelerek sanayi, üretim, istihdam ve ihracat çalışmalarını ele aldı. Toplantıda kentin ekonomik büyüme hedefleri ve esnafla ilgili projeler değerlendirildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Orhan Tavlı, şehrin esnaf odaları başkanlarıyla bir araya gelerek, sanayi, üretim, istihdam ve ihracat yatırımları üzerine devam eden çalışmaları değerlendirdi.

Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen Esnaf Odaları Buluşma Programı'nda Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ve il genelinde faaliyet gösteren esnaf odalarının başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantı sonrası konu hakkında valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Programda, gelişen sanayisi, büyüyen ekonomisi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisiyle Karadeniz'in ve Kuzey Anadolu'nun Üretim Merkezi olan 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun'umuzda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhuriyet'imizin ikinci asrında Türkiye Yüzyılı'yla birlikte Samsun Yüzyılı'nı da inşa etme hedefiyle Türkiye Yüzyılında Terörsüz Türkiye'nin bereketiyle yapımı devam eden ve planlanan yatırımlar ile bu süreçte ticari hayatımızı şekillendirmeyi güvenli, huzurlu ve istikrarlı bir şekilde sürdüren esnaf ve sanatkarlarımızla ilgili çalışmalar değerlendirildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Samsun Valiliği, Orhan Tavlı, İhracat, Ekonomi, Samsun, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Samsun'da esnafla yatırım toplantısı - Son Dakika

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