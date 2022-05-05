Samsung'un "batarya hediyeli kampanyası" 24 Mayıs'a kadar sürecek - Son Dakika
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Samsung'un "batarya hediyeli kampanyası" 24 Mayıs'a kadar sürecek

05.05.2022 10:45
Samsung'un "batarya hediyeli kampanyası" 24 Mayıs'a kadar sürecek

Samsung'un taşınabilir ekran ve eğlence cihazı The Freestyle'ın batarya hediyeli kampanyası 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Samsung'un taşınabilir ekran ve eğlence cihazı The Freestyle'ın batarya hediyeli kampanyası 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung'un video ve ses içeriğini gittikleri her yere götürmek isteyen kullanıcılara üst düzey görüntü, ses ve eğlence performansı sunan yeni taşınabilir ekran ve eğlence cihazı The Freestyle ilgi görmeye devam ediyor.

830 gram ağırlığındaki yeni taşınabilir ekran ve eğlence cihazı The Freestyle'ın fiyat avantajı ve BIX marka taşınabilir batarya hediyeli kampanyası kullanıcılardan gelen yoğun ilgi nedeniyle 24 Mayıs'a uzatıldı.

Samsung Online Mağaza (shop.samsung.com/tr), Hepsiburada, Amazon, Teknosa.com ve MediaMarkt.com'da geçerli olan kampanya ile The Freestyle'a sahip olmak isteyen müşterilere bir adet Freestyle için BIX marka 30000 mAh güç kapasiteli taşınabilir batarya hediye ediliyor.

The Freestyle projeksiyon cihazların stoklarla sınırlı kampanyası 24 Mayıs gecesi saat 23: 59'a kadar shop.samsung.com/tr/ ve yetkili çevrimiçi satış kanallarının yanı sıra MediaMarkt, Teknosa, Hepsiburada ve Amazon gibi online alışveriş platformlarında da geçerli.??????? The Freestyle için Türkiye satış fiyatı ise KDV dahil 16.999 TL.

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Hepsiburada, Samsung, Amazon, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Samsung'un 'batarya hediyeli kampanyası' 24 Mayıs'a kadar sürecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsung'un "batarya hediyeli kampanyası" 24 Mayıs'a kadar sürecek - Son Dakika
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