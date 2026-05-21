Samsung ve Sendika Anlaşması Piyasaları Rahatlattı

21.05.2026 14:17
Samsung'un sendikasıyla varılan geçici ücret anlaşması, hisselerde büyük bir artış sağladı.

Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung Electronic ile sendika arasında varılan ücret anlaşması piyasaları rahatlattı.

Güney Kore hükümetinin müzakerelere müdahil olmasının ardından şirketin hisseleri, yaklaşık yüzde 8,5 değer kazanarak 299 bin 500 won ile tarihinin en yüksek kapanış fiyatına ulaştı.

Yatırımcıların diğer hisse senetlerine de yönelmesiyle Kospi endeksi yüzde 8,42 artış kaydederek 7 bin 816 puanla son 2,5 ayın en güçlü yükselişini gerçekleştirdi.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan Samsung, hükümetin arabuluculuğu sayesinde 21 Mayıs'ta (bugün) başlaması planlanan 18 günlük grev riskini bertaraf etti.

Yonhap ajansının haberine göre, sendikadan yapılan açıklamada, taraflar arasında ücret artışı ve performans primleri konusunda geçici anlaşmaya varıldığı belirtildi.

21 Mayıs-7 Haziran'da düzenlenmesi planlanan grevin bir sonraki duyuruya kadar askıya alındığı kaydedilen açıklamada, geçici ücret anlaşmasının oylamaya sunulacağı ifade edildi.

Açıklamada, sendika üyelerinin cuma gününden itibaren oylamaya katılacağı aktarıldı.

Olası grevin yarı iletken tedarik krizini derinleştirmesinden ve ülke ekonomisine ciddi bir yük getirmesinden endişe ediliyordu.

Samsung'un Güney Kore ekonomisi için taşıdığı kritik önem nedeniyle Seul yönetimi, müzakerelerin başarısız olması durumunda "zorunlu tahkim" mekanizmasını devreye sokabileceğini belirtmişti.

Hükümet kanadı, olası bir grevin ülke ekonomisine telafi edilemez zararlar verebileceği uyarısında bulunmuştu. Güney Kore'nin toplam ihracatının yaklaşık dörtte birini tek başına Samsung gerçekleştiriyor.

Çalışanlara yönelik 10 yıllık prim planı devrede

Sendika üyelerinin resmi onayı henüz tamamlanmamış olsa da anlaşmanın kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Güney Kore basınındaki haberlere göre Samsung, gelecek 10 yıl boyunca çip bölümü çalışanlarının ikramiyeleri için her yıl faaliyet karının yüzde 10,5'ini tahsis etmeyi planlıyor.

Bu uygulamanın, ilgili bölümün 2026-2028 yıllarında yıllık 114 milyar avro, 2029-2035 arasında ise yıllık 57 milyar avronun üzerinde faaliyet karı elde etmesi şartına bağlı olduğu belirtildi.

Samsung, yükselen bellek yongası fiyatlarının etkisiyle 2026'nın ilk çeyreğinde faaliyet karını 8 kat artırarak yaklaşık 33 milyar avro seviyesine ulaştırmıştı.

Yapılan ilk hesaplamalara göre, temel maaşı yaklaşık 46 bin avro olan bir çalışan, mevcut yıl için 359 bin avroya kadar ikramiye alabilecek. Sendika, başlangıçta ikramiyeler için şirket karından yüzde 15 pay talep etmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Son Dakika

