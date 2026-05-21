Sanat Fuarı İzmir'de Büyüledi

21.05.2026 13:36
DenizBank 3. İAAF İzmir Sanat Fuarı, 28 bin sanatseverle sanat dünyasını buluşturdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İzmir'de gerçekleştirilen organizasyon, sanatçılar, galeriler, koleksiyonerler ve sanatseverlerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Türkiye'den ve yurt dışından 120 galeri ile yaklaşık 1600 sanatçının katıldığı organizasyonda resim, heykel, rölyef, seramik ve cam sanatı gibi farklı disiplinlerden eserler ziyaretçilerle buluştu. Yaklaşık 28 bin sanatsever ve koleksiyonerin ziyaret ettiği etkinlik, çağdaş sanat alanındaki uluslararası etkileşime katkılar sundu.

Organizasyon kapsamında, yeni nesil sanatçıların eserleri genç sanatçılara ayrılan alanlarda sanatseverlerle buluşurken, iç mekanlarda sanatın kullanımı, kamusal ve özel alanlarda sanatın rolü ile kürasyon ve mekansal deneyim ilişkisi gibi konuların ele alındığı panel ve söyleşiler düzenlendi.

Etkinliğin moderasyon eşliğinde yürütülen soru-cevap bölümünde sanat, mekan ve tasarım ilişkisi üzerine katılımcılarla değerlendirmeler yapıldı. Açılış kapsamında düzenlenen törende, çağdaş sanatın farklı alanlarında katkı sunan sanatçılar, kurumlar ve isimler ödüllendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demos Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Aslan, İAAF İzmir'in her yıl büyüyerek Türkiye'nin önemli çağdaş sanat platformlarından biri haline geldiğini belirtti.

Etkinliğin yalnızca sanat alanında değil, şehir ekonomisi açısından da önemli bir hareketlilik yarattığını vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Sanat organizasyonları, aynı zamanda şehirlerin kültürel turizmine ve uluslararası tanıtımına da değer katıyor. Organizasyon süresince İzmir'e gelen sanatçı, galeri, koleksiyoner ve ziyaretçiler, konaklama, yeme-içme, ulaşım ve alışveriş gibi birçok alanda kent ekonomisine ciddi katkı sağladı. Bu yıl organizasyonda yaklaşık 50 ölümsüz sanatçıya ait eserler özel bir seçkiyle sergilendi ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. DenizBank'ın İstanbul ayağından sonra İzmir edisyonunu desteklemesi de fuarımızın kültür sanat ekosistemindeki etkisi ve büyümesi açısından son derece önemli."

