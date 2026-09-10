Sanayi üretimi Temmuz'da aylık yüzde 1, yıllık yüzde 0,3 geriledi
TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerine göre sanayi üretimi yıllık yüzde 0,3, aylık yüzde 1 azaldı. Alt sektörlerde madencilik ve taş ocakçılığı ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektörleri yıllık bazda gerilerken imalat sanayi yüzde 0,3 arttı.
Temmuz ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 0,3, aylık yüzde 1 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,6 azaldı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 1 azaldı
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,8 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,2 azaldı.
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