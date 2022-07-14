Sangfor, Türkiye'de yeni ofis açtı - Son Dakika
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Sangfor, Türkiye'de yeni ofis açtı

14.07.2022 10:57
Sangfor, Türkiye'de yeni ofis açtı

Sangfor Technologies, Türkiye'de yeni ofis açtığını duyurdu.

Sangfor Technologies, Türkiye'de yeni ofis açtığını duyurdu.

Siber güvenlik ve bulut bilişim çözümleri şirketlerinden Sangfor Technologies, Türkiye'de yeni ofis açtığını duyurdu. Şirket, bölgede kuracağı yeni ofisle yerel kuruluşlara dijital dönüşüm vizyonlarını gerçekleştirmede yardımcı olarak Türkiye'deki faaliyetlerini büyütmeyi planlıyor. Sangfor Türkiye Genel Müdürü Finn Yang yaptığı açıklamada, "Şirketin Türkiye'deki yeni ofisinin açılışı, bu bölgeye ve çevresindeki alanlara sağlayabileceğimiz değeri fark ettiğimiz için büyüme stratejimizin önemli bir parçasıdır. Dijital dönüşüm, küresel yenilikçiliğin merkezinde yer alıyor ve bu dönüşümü destekleyecek ve sağlayacak siber güvenlik ve bulut bilişim şirketlerine olan büyük talebi fark ettik" dedi.

İstanbul'da açılacak ofisin Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan dahil olmak üzere birçok alanda ve bölgede faaliyet göstereceği belirtildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sangfor, Türkiye'de yeni ofis açtı - Son Dakika

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