Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika
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Şanlıurfa Ticaret Borsası

24.03.2022 16:56
Şanlıurfa Ticaret Borsası

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,70 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsasında preseli pamuğun kilogramı en yüksek 43,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünMiktarEn düşük (TL)

En yüksek (TL)
Kırmızı kabuklu mercimekKg5,00

11,00
NohutKg5,00

12,12
ArpaKg1,75

2,00
BuğdayKg2,25

6,30
MısırKg2,00

4,90
Kütlü pamukKg8,50

27,00
Preseli pamukKg34,50

43,70
Yağlık çiğitKg3,00

4,20

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Şanlıurfa, Ticaret, Buğday, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şanlıurfa Ticaret Borsası - Son Dakika


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