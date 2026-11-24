Fransa merkezli ilaç şirketi Sanofi, solunum yolu ve nadir hastalıklar alanındaki faaliyetlerini genişletmek amacıyla ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Insmed'i yaklaşık 41 milyar dolar (37,6 milyar avro) nakit karşılığında satın alacağını duyurdu.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, nadir hastalıklara yönelik tedaviler geliştiren Insmed, Sanofi'nin hisse başına 175 dolarlık nakit satın alma teklifini kabul etti.

Söz konusu teklif, Insmed hisselerinin 23 Kasım'daki 149,09 dolarlık borsa kapanış fiyatının yaklaşık yüzde 17,5 üzerinde bir rakama denk geliyor.

Borçlanma ve mevcut nakit rezervleriyle finanse edilecek olan anlaşma, Fransa tarihinin en büyük, Avrupa'nın ise dördüncü en büyük nakit satın alma işlemi olarak kayıtlara geçti.

Insmed hissedarları ile ABD ve diğer ülkelerdeki düzenleyici kurumların onayının ardından satın alma işleminin 2027'nin ilk yarısında tamamlanması hedefleniyor.

İşlemin, Sanofi'nin solunum yolu ve nadir hastalıklar alanındaki faaliyetlerini genişletmesi, 2028 sonuna kadar hisse başına faaliyet karına olumlu katkı sağlaması ve yıllık 500 milyon doların üzerinde maliyet avantajı oluşturması bekleniyor.

Satın almayla birlikte Sanofi, halihazırda piyasada bulunan akciğer ilaçları Brinsupri ve Arikayce'nin yanı sıra Faz 3 klinik aşamasındaki TPIP adlı ilaç adayını da portföyüne katacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanofi Üst Yöneticisi (CEO) Belen Garijo, bu adımın orta ve uzun vadeli büyüme yörüngelerini önemli ölçüde hızlandıracağını belirterek, söz konusu portföyün gelecek on yılın sonuna kadar yıllık 10 milyar doların üzerinde satış potansiyeli sunduğunu ifade etti.