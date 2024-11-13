Saran Sohbetleri: İş Dünyasında Başarı ve Öğrenme - Son Dakika
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Ekonomi

Saran Sohbetleri: İş Dünyasında Başarı ve Öğrenme

Saran Sohbetleri: İş Dünyasında Başarı ve Öğrenme

Sadettin Saran, ANTGİAD etkinliğinde başarı ve başarısızlık hikayelerini paylaştı.

13.11.2024 14:08
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ANTGİAD, "Sadettin Saran ile Saran Sohbetler" başlıklı bir söyleşi düzenledi. İş Dünyasında başarı ve başarısızlık hikayelerine odaklanan söyleşi, yoğun bir ilgiyle izlendi.

Antalya Genç İş İnsanları Derneği (ANTGİAD), Konyaaltı ilçesinde düzenlediği kahvaltılı etkinlikte iş dünyasının önde gelen isimlerinden Sadettin Saran'ı ağırladı. ANTGİAD Başkanı Ercan Yavaş'ın moderatörlüğünde gerçekleşen ve "Sadettin Saran ile Saran Sohbetler" başlığını taşıyan söyleşi, ANTGİAD üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Sadettin Saran'ın kariyerindeki dönüm noktalarını, başarıya giden yolda attığı cesur adımları ve zorluklarla başa çıkma yöntemlerini paylaştığı söyleşi, katılımcılara ilham verici bir deneyim sundu. İş dünyasında başarının yanı sıra başarısızlıkların da güçlü bir öğrenme fırsatı olduğunu vurgulayan Saran, iş hayatındaki en önemli hamlelerinden ve kriz anlarında uyguladığı stratejilerden örnekler sundu.

İş dünyasına dair çarpıcı detaylar

Ercan Yavaş tarafından yönlendirilen söyleşide, Sadettin Saran'a iş dünyasında başarı ve başarısızlıkla ilgili birçok çarpıcı soru yöneltildi. Ele alınan konular arasında Saran'ın risk alma stratejileri, kriz yönetimi, ekip oluşturma süreci ve sosyal sorumluluk projelerine dair görüşleri yer aldı. Saran, başarıya ulaşmada en kritik hamlesinin, iş hayatında fırsatları doğru zamanda değerlendirerek cesur kararlar almak olduğunu ifade etti. Kriz dönemlerinde sakin ve planlı bir şekilde hareket etmenin önemine vurgu yapan Saran, karşılaştığı en büyük krizleri nasıl yönettiğini örneklerle anlattı. "En karlı yatırım iyiliğe yapılan yatırım" diyen Saran, iş dünyasında sosyal sorumluluğun önemine değindi. Saran, toplum için ilk adımını atarken yaşadığı ilham verici deneyimlerini paylaştı ve ANTGİAD üyelerine toplum yararına projelerde yer almaları için tavsiyelerde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Ekonomi, antalya, Eğitim, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Saran Sohbetleri: İş Dünyasında Başarı ve Öğrenme - Son Dakika

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