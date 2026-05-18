Sarıgöl'de Bayram Hazırlığı Yoğun

18.05.2026 16:22
Sarıgöl'de üreticiler, Kurban Bayramı öncesi bağlarda ilaçlama ve bakım çalışmalarını hızlandırdı.

Sultaniye üzümünün merkezi Sarıgöl'de üreticiler, Kurban Bayramı öncesi bağlarda ilaçlama, aralama ve yaprak toplama çalışmalarını hızlandırdı. Üreticiler, bayram sürecinde iş yükünün artacağını belirterek tüm bakımların zamanında tamamlanması için yoğun mesai harcıyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında Kurban Bayramı öncesi yoğun çalışma temposu yaşanıyor. Üreticiler, üzüm bağlarında ilaçlama, aralama ve yaprak toplama çalışmalarını aralıksız sürdürerek bayram öncesinde bakım işlemlerini tamamlamaya çalışıyor.

Sarıgöl Ovası'ndaki bağlarda üreticiler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün belirlediği ilaçlama programına uygun şekilde çalışmalarını yürütürken, sıcak havalara rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren bağların yolunu tutuyor.

Üreticilerden Raziye Esmeray, Kurban Bayramı öncesinde bağ işlerinin mutlaka tamamlanması gerektiğini belirterek, "Üzüm bağlarımızda bayram öncesi yapılacak işlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Kurban Bayramı döneminde işler daha da meşakkatli oluyor. Bu nedenle bağ bakımlarını önceden tamamlamamız gerekiyor." dedi.

Öte yandan Sarıgöl'de taze bağ yaprağı alımlarının da sürdüğü öğrenilirken, yaş yaprağın ilçede kilogramının 80 liradan alıcı bulduğu ifade edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

