Sarıgöl\'de Pestisit Riskine Önemli Çözüm

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, özellikle sofralık üzüm üretiminde pestisit kalıntı riskini azaltmaya yönelik önemli bir uygulama hayata geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilaçlama alet ve makinelerini bilimsel yöntemlerle test ederek sahadaki uygulamaların daha kontrollü yapılmasını sağlıyor.

Sarıgöl'de bulunan Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Test İstasyonu'nda ilaçlama makinelerinin püskürtme performansı, pülverizatör başlık debileri, basınç değerleri, damla dağılımı, hava akımı ve atomizasyon yapısı detaylı şekilde inceleniyor ve kayıt altına alınıyor.

Yapılan testlerle doğru dozda ve uygun parametrelerle ilaçlama yapılması hedeflenirken, gereksiz pestisit kullanımının önüne geçilmesi ve üzümde kalıntı riskinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Yetkililer, ilaçlama alet ve makinelerini kontrol ettirmek isteyen üreticilerin Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurabileceğini bildirdi. - MANİSA