Sarıgöl\'de Tütün Dikim Sezonu Açıldı

21.04.2026 08:24
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2026 tütün dikim sezonu başladı, kadın işçiler dikkat çekti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı mahallelerde 2026 yılı tütün dikim sezonu başladı. Yağışlı geçen kış ve ilkbahar aylarının ardından toprağın istenilen kıvama gelmesi üreticinin yüzünü güldürdü.

Sarıgöl'ün tarım mahallelerinde başlayan dikimlerde, traktör arkasına monte edilen makinelerde çalışan kadın işçiler dikkat çekti. Tütün fideleri, makine üzerinde oturan kadınlar tarafından titizlikle toprağa yerleştirilirken, üreticiler bu yöntem sayesinde dikimlerin daha hızlı ve verimli yapıldığını ifade etti.

Alemşahlı Mahallesi üreticilerinden Mustafa Palav, bu yıl 7 dönümlük alanda tütün dikimi gerçekleştirdiğini belirterek, "Hava şartları çok güzel, toprak tavını aldı. Yağışlar bizleri sevindirdi. Dikimlerimize başladık" dedi.

Öte yandan üretim maliyetleri de üreticilerin gündeminde yer aldı. Kadın işçilerin günlük yevmiyesinin 1400 TL olduğu öğrenilirken, traktör ve ekipman için günlük maliyetin ise 10 bin TL'ye kadar çıktığı belirtildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

