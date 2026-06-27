Sarıgöl\'de Üzüm Bağları Koruma Altında

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık Sultaniye üzüm bağlarında, ürünü doğal afetlerden korumak amacıyla beyaz naylon örtülerle kaplama çalışmalarına başlandı. Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı ilçede işçiler, sıcaktan korunmak için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlıyor.

Sarıgöl Ovası'nda üzüm bağları, dolu, güneş yanığı ve diğer olumsuz hava şartlarına karşı koruma sağlamak amacıyla beyaz naylon kanaviçelerle örtülüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar gün içerisinde tamamlanırken, işçiler de yüksek sıcaklık nedeniyle sıkı önlemler alarak çalışmalarını sürdürüyor.

Emcelli Mahallesi'nden bağ işçisi Bahri Çınar, örtüleme çalışmalarının temmuz ayı sonuna kadar devam edeceğini belirterek, "Bağların doğal afetlerden korunması amacıyla yapılan örtü çalışmaları temmuz ayının sonuna kadar sürüyor. Hasat döneminde ise örtüler yeniden toplanıyor. Havalar çok sıcak olduğu için sabah erken saatlerde işe başlıyoruz. Güneşten korunmak için sıkı giyiniyoruz. Sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkıyor. Günlük yevmiyemiz ise 2 bin 100 lira." dedi.

Sarıgöl ve çevresinde bulunan 113 bin dekarlık üzüm bağının yaklaşık yüzde 80'inin bu sezon örtü altına alınmasının beklendiği öğrenildi. İlçe genelinde çok sayıda ekibin görev yaptığı örtüleme çalışmalarının, bağ sahiplerinin oluşturduğu sıraya göre devam ettiği bildirildi. - MANİSA