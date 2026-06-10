Sarıgöl'de Üzüm Sezonu Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika
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Sarıgöl'de Üzüm Sezonu Hazırlıkları Sürüyor

Sarıgöl\'de Üzüm Sezonu Hazırlıkları Sürüyor
10.06.2026 12:03
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Sarıgöl TARİŞ Kooperatifi, yaş üzüm sezonu öncesi bağlarda inceleme ve kontroller yapıyor.

Sarıgöl TARİŞ Kooperatifi teknik ekipleri, yaklaşan yaş üzüm sezonu öncesinde bağlarda inceleme ve kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Üreticilerle yakın iş birliği içinde yürütülen çalışmalarda üzümün gelişim süreci, verim ve kalite durumu titizlikle takip ediliyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, yaş üzüm üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Sarıgöl TARİŞ Kooperatifi, yaklaşan sezon öncesi hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürüyor. Kooperatifin teknik ekipleri tarafından bölgedeki bağlarda gerçekleştirilen inceleme ve kontrollerin olumlu seyir izlediği bildirildi.

Bağları düzenli olarak ziyaret eden teknik ekipler, üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirerek üzüm bağlarının genel durumunu değerlendiriyor. Yapılan saha çalışmalarında üzümlerin gelişim süreçleri takip edilirken, verim ve kalite açısından gerekli gözlemler de titizlikle yürütülüyor.

Sarıgöl TARİŞ Kooperatifi yetkilileri, yaklaşan yaş üzüm sezonu öncesinde ortak üreticilerin hazırlık çalışmalarının planlanan program doğrultusunda başarıyla devam ettiğini belirtti. Sezon hazırlıklarının sorunsuz şekilde sürdüğünü ifade eden yetkililer, üreticilerin emeklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Bölgede üzüm üretiminin kalitesini artırmaya yönelik teknik destek ve saha çalışmalarının sezon boyunca aralıksız süreceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de Üzüm Sezonu Hazırlıkları Sürüyor - Son Dakika

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