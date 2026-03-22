Sarp Sınır Kapısı\'nda Bayram Yoğunluğu
22.03.2026 12:12
Ramazan Bayramı'nda Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışı geçişlerde yoğunluk yaşanıyor.

Ramazan Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Bayram tatilini fırsat bilen çok sayıda kişi Gürcistan'a geçiş yapmak için sınır kapısına akın etti.

Türkiye'nin Kafkaslar'a açılan en önemli kara hudut kapılarından biri olan Sarp Sınır Kapısı'nda, bayram tatilinin başlamasıyla birlikte hem araç hem de yaya geçişlerinde dikkat çeken artış yaşandı. Özellikle Batum'a gitmek isteyen tatilciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.

Batum'a günübirlik geçişler arttı

Vizesiz geçiş imkanı bulunması ve Batum'un yakınlığı nedeniyle birçok vatandaş tatil için Gürcistan'ı tercih etti. Sınır kapısında zaman zaman uzun kuyruklar oluşurken, yoğunluğun bayram süresince devam etmesi bekleniyor.

Geçiş sayılarında dikkat çeken yükseliş

Sınır kapısındaki hareketlilik son yılların verilerine de yansıdı. Pandemi etkisinin hissedildiği 2021 yılında 958 bin 338 olan yolcu sayısı, kısıtlamaların kaldırıldığı 2022 yılında 5 milyon 60 bin 994'e yükseldi. Hareketliliğin zirveye ulaştığı 2023 yılında ise 6 milyon 261 bin 289 yolcu ile tüm zamanların en yüksek geçiş sayısına ulaşıldı.

Yoğunluk sonraki yıllarda da devam etti. 2024 yılında 5 milyon 555 bin 125 kişinin kullandığı sınır kapısından, 2025 yılında 5 milyon 42 bin 675 yolcu giriş-çıkış yaptı.

Sarp Sınır Kapısı'nda özellikle bayram ve tatil dönemlerinde benzer yoğunlukların yaşandığı, Gürcistan'ın vizesiz olması ve Batum'un yakınlığı nedeniyle bölgenin en çok tercih edilen yurt dışı rotalarından biri olmaya devam ediyor.

Yoğunluk sonrası bölgede trafik tedbirleri artırıldı. Bayram tatili nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ile Sarp Sınır Kapısı güzergahında yaşanan hareketlilik sonrası Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, bölgede denetim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, bayram süresince sürücülerin hız kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve uzun yolda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunurken, trafik güvenliğinin sağlanması için uygulamaların tatil boyunca devam edeceğini belirtti. - ARTVİN

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
