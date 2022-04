Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğa Muratlı Sınır Kapısı önerisi - Son Dakika

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Muratlı Sınır Kapısı'nın açılmasıyla Sarp Sınır Kapısı'nda yaşanan yoğunluğun dengeleneceğini ve kuyrukların bitme noktasına gelebileceğini belirtti.

Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ve Beyaz Rusya'ya Ukrayna üzerinden geçiş yapan tırların Sarp Sınır Kapısı'na yöneldiğini ifade etti.

Rusya Federasyonu tarafında ise Kazbegi-Lars kapısındaki yenileme ve genişletme çalışması nedeniyle kısıtlı sayıda tırın giriş ve çıkışına müsaade edildiğini aktaran Gürdoğan, Sarp Sınır Kapısı'nda özel taşıt ve yolcu girişlerinin de arttığını, bunlara bağlı olarak kapıda tır kuyruklarının oluştuğunu bildirdi.

Gürdoğan, konu hakkında yetkililer ve özellikle Hopa Kaymakamlığı ve Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile temaslarının sürdürülerek mümkün olan en kısa sürede daha fazla taşıtın çıkış yapmasının sağlanmaya çalışıldığını kaydederek, "Bu konuda Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüzden aldığımız bilgilerde toplamda günlük 800'e yakın aracın hem giriş hem de çıkış işlemlerinin özverili şekilde yapılan çalışmayla sağlandığı bilgisi edinilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililerin sorunun çözülebilmesi adına özverili şekilde çalıştığına dikkati çeken Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Kaçkar Gümrük Bölge Müdürlüğümüzün yaptığı özverili çalışmalar ile bu kuyrukların kısa sürede aşılacağını umuyoruz. Ancak her defasında da tekrarladığımız gibi Sarp Sınır Kapısı'nın hem transit yük hem tır hem de yolcu özel taşıtların girişi çıkışında kullanılmasının bu yoğunluğu kat be kat artırması nedeniyle geçtiğimiz yıllarda ısrarla talep ettiğimiz Muratlı Sınır Kapısı'nın bir an önce açılmasının zaruret haline geldiğini tekrar vurgulamak istiyoruz. Muratlı Kapısı'nın açılması ile Sarp Sınır Kapısı yoğunluğunun dengeleneceği ve kuyrukların tamamen bitme noktasına geleceği aşikardır."