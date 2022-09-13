Sarsılmaz, MSPO'dan ödülle döndü - Son Dakika
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Sarsılmaz, MSPO'dan ödülle döndü

13.09.2022 12:40
Sarsılmaz, MSPO'dan ödülle döndü

Sarsılmaz Silah Sanayi, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndaki (MSPO) standıyla ödül aldı.

Sarsılmaz Silah Sanayi, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndaki (MSPO) standıyla ödül aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sarsılmaz, dünyanın en önemli savunma sanayi fuarları arasında gösterilen ve bu sene 30'uncu yılını kutlayan MSPO'dan ödülle döndü. 6- 9 Eylül'de Polonya'nın Kielce kentinde düzenlenen fuarın son gün gerçekleştirilen ödül töreninde "en iyi stant düzenlemesi" dalında verilen madalyalardan birinin sahibi Sarsılmaz oldu. Marka, silah sektöründe bu ödüle layık görülen tek özel şirket olma başarısını gösterdi.

MSPO'nun en çok ilgi gören stantlarından birine imza atan Sarsılmaz, yerli ve milli imkanlarla geliştirip ürettiği toplam 56 tabanca, piyade tüfeği, makineli ve ağır makineli tüfek modelini sergiledi.

Sarsılmaz standında ön plana çıkan SAR 762 MT makineli ve SAR 127 MT ağır makineli tüfek modelleri, led ekrandan gösterilen özel video eşliğinde sergilendi. "The Quality of Tradition-Since 1880" mottosuna vurgu yapan Sarsılmaz, SAR 9, B6 ve Kılınç serisi tabancalarını da ayrı bölümlerde sundu. Sarsılmaz'ın, SAR 56 ve MPT-76 SH piyade tüfekleri ile SAR 109T makineli tabancaları da ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı MSPO'da 33 ülkeden 613 katılımcı şirket yer aldı. Onlarca resmi heyetin de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 bin kişi fuarı ziyaret etti. 5 gün süren fuarda çok sayıda üst düzey ziyaret ve görüşme gerçekleştirildi. Küresel savunma sanayi üreticilerinden oluşan katılımcı firmalar, fuar boyunca yeni bağlantı ve iş birliklerinin temellerini attı.

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Kaynak: AA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Polonya, 9 Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sarsılmaz, MSPO'dan ödülle döndü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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