Şavşat'ta eksik gramajlı ekmeğe 18 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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Şavşat'ta eksik gramajlı ekmeğe 18 bin lira ceza kesildi

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Şavşat\'ta eksik gramajlı ekmeğe 18 bin lira ceza kesildi
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Artvin'in Şavşat ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin denetiminde, 230 gram olması gereken ekmeğin 180 gram satıldığı belirlendi. Eksik gramajlı ekmek satan ilgililere 18 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şavşat Belediyesi zabıta ekiplerinin denetiminde, marketlerde satılan 230 gram olması gereken ekmeğin 180 gram olarak satıldığı belirlendi. Eksik gramajlı ekmek satan ilgililere 18 bin lira idari para cezası uygulandı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde belediye zabıta ekiplerinin market ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde, eksik gramajlı ekmek satıldığı tespit edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, 230 gram olması gereken ekmeğin 180 gram geldiği belirlendi. Bunun üzerine Şavşat Belediye Meclisi kararı doğrultusunda ilgililere 18 bin lira idari para cezası uygulandı.

Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, vatandaşların hem sağlığını hem de ekonomik haklarını korumak amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.

Vatandaşın ödediği ücretin karşılığını eksiksiz alması gerektiğini vurgulayan Aydın, "Vatandaşımız parasını 230 gram ekmek için ödüyorsa karşılığında 230 gram ekmek almalıdır. 50 gramlık eksiklik küçük görülemez. Bu, doğrudan vatandaşımızın sofrasından eksiltmektir. Buna göz yummamız mümkün değil. Eksik gramajlı ürün satan veya vatandaşımızı mağdur edenler varsa ekiplerimiz bunları tespit edecek ve mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri yapacaktır. Biz kimsenin hakkını kimseye yedirmeyiz. Zabıta ekiplerimizin denetimleri yıl boyunca artarak devam edecektir. Şavşat halkının sağlığı, sofrası ve hakkı bizim için önemlidir" ifadelerine yer verdi.

Şavşat Belediyesinin ekmek gramajının yanı sıra market ve iş yerlerinde tüketici haklarını ilgilendiren diğer konulardaki denetimlerini de sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İHA
EkonomiZabıtaŞavşatArtvinGüncelEkmekSon Dakika

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SON DAKİKA: Şavşat'ta eksik gramajlı ekmeğe 18 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
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