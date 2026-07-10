Savunma Sanayi Başarısı Diğer Sektörlere Taşınıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız politikalar sayesinde savunma sanayiinde yakaladığımız başarıyı diğer yüksek teknoloji sektörlerine de taşıyarak katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi istatistiklerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Şimşek, "Sanayi üretimi mayıs ayında 5 çalışma günü eksiği nedeniyle yıllık bazda geriledi. Buna karşın, ilk 5 ayda takvim etkisinden arındırılmış üretim yıllık yüzde 1 arttı. Yüksek teknolojili üretimdeki yıllık artış mayısta yüzde 7,9 oldu. Uyguladığımız politikalar sayesinde savunma sanayiinde yakaladığımız başarıyı diğer yüksek teknoloji sektörlerine de taşıyarak katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz. Katma değer zincirinde üst basamaklara çıkarken, geleneksel sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları da göz ardı etmiyor; üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.