Savunma Sanayisine Destek Sürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisine güç veren girişimlerin AR-GE ve üretim faaliyetlerine destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kacır, yaptığı yazılı açıklamada, Teknopark İstanbul'daki Armelsan Savunma Teknolojileri firmasını ziyaret ettiğini belirtti.

Şirketin deniz sistemleri alanında savunma sanayisi için yenilikçi çözümler geliştiren çok kıymetli bir kuruluş olduğunu ifade eden Kacır, savunma sanayisinde 3 bin 500 firmanın bulunduğunu ve bunların 95 bin çalışanın emeğiyle, akıl teriyle Türkiye'nin tam bağımsızlığı için çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Kacır, Armelsan'ın, Aselsan gibi büyük kuruluşlarla işbirliklerini sürdürdüğünün ve Türkiye'nin savunma sanayisine güç verdiğinin altını çizerek şunları kaydetti:

"Armelsan'ın deniz sistemlerinde geliştirdiği yenilikçi teknoloji çözümleriyle gurur duyduk. Türkiye'nin savunma sanayisine güç veren girişimlerimizin AR-GE ve üretim faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz. Armelsan, özellikle deniz sistemlerinde, savunma sanayisine yenilikçi çözümler geliştiren çok kıymetli bir özel sektör firmamız ve 100'ün üzerinde çalışanın katkısıyla Türkiye'nin savunma sanayisine güç veriyor. Biz de Armelsan bünyesinde yürütülen araştırma geliştirme çalışmalarına, üretim faaliyetlerine destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."