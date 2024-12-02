Savunma ve havacılık sanayisi 11 ayda 5,8 milyar dolarla ihracat rekoru kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Savunma ve havacılık sanayisi 11 ayda 5,8 milyar dolarla ihracat rekoru kırdı

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), savunma ve havacılık sanayisi ürünleri ihracatının 11 aylık dönemde 5 milyar 761 milyon dolara yükselerek bir rekora imza attığını bildirdi.

02.12.2024 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), savunma ve havacılık sanayisi ürünleri ihracatının 11 aylık dönemde 5 milyar 761 milyon dolara yükselerek bir rekora imza attığını bildirdi.

SSB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarına göre kasım ayında savunma ve havacılık sanayisinin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,3'lük artışla 637,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektörün ihracatı ocak-kasım döneminde de yüzde 19 artışla 5 milyar 761 milyon dolara ulaşarak, 11 aylık dönem itibarıyla bir rekora imza attı. Savunma sanayisinin son 12 aylık ihracatı ise yüzde 18,4'lük artışla 6 milyar 479 milyon dolar oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, savunma sanayisinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

Görgün, "Geniş, nitelikli ve dinamik ekosistemimizle, sahada kendini ispat etmiş sistemlerimizle ve her geçen gün büyüyen ihracat potansiyelimizle Türkiye'nin de artık devler liginde önemli bir aktör olduğunu tüm dünyaya gösteriyoruz. Uluslararası alanda gerçekleşen bu büyüme trendinin arkasında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koşulsuz desteği ve Türk mühendislik gücüne ve mühendislerine olan inancı yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın tamamına ihracat yapabilir hale gelen savunma sanayisi şirketlerinin, 2024 yılında 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek büyük bir rekora imza attıklarının altını çizen Görgün, "Önümüzdeki dönemde başkanlığımız, hem büyük ölçekli şirketlerimizi hem de KOBİ'erimizi kucaklayan, ihracat yapan şirket sayımızı artıran ve ihracatı tüm sektör için sürdürülebilirlik çıpası haline getiren uluslararası faaliyetlere devam edecek. İhracatımızın artışında ve ülkemizin kalkınmasında doğrudan ve dolaylı olarak emekleri olan tüm savunma sanayisi şirketlerimizi ve çalışanlarını canıgönülden tebrik ediyor, bu başarılarımızın ülkemize önemli kazanımlar sağlamasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Havacılık, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Savunma ve havacılık sanayisi 11 ayda 5,8 milyar dolarla ihracat rekoru kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
12:23 Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak İşte konuşulan rakamlar Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte konuşulan rakamlar
22:42 Berke Özer’den tarihi performans Berke Özer'den tarihi performans
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
21:25 Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM’ler Güncelleniyor Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor
21:06 Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı
20:51 Inter maçında korku dolu anlar: Futbolcu aniden yere yığıldı, maç ertelendi Inter maçında korku dolu anlar: Futbolcu aniden yere yığıldı, maç ertelendi
20:32 İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan’dan ’heykel’ çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan'dan 'heykel' çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir
20:21 Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda
20:11 Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 16:04:15. #1.12#
SON DAKİKA: Savunma ve havacılık sanayisi 11 ayda 5,8 milyar dolarla ihracat rekoru kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.