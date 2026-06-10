Scarlet Lady Bodrum'da! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Scarlet Lady Bodrum'da!

Scarlet Lady Bodrum\'da!
10.06.2026 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahama bayraklı kruvaziyer, Bodrum Limanı'na yanaşarak ilçe turizmine canlılık kattı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaşan dünyanın dikkat çeken kruvaziyer gemileri arasında yer alan Bahama bayraklı "Scarlet Lady", görenleri kendine hayran bıraktı. Dev gövdesi ve taşıdığı binlerce yolcuyla Bodrum Limanı'na giriş yapan kruvaziyer, ilçeye hareketlilik kattı.

277 metre uzunluğundaki kruvaziyer gemisi, sabah saatlerinde Rodos Limanı'ndan gelerek Bodrum'a ulaştı. Limana yanaşmasının ardından gemide bulunan turistler ilçe merkezine çıkarak tarihi ve turistik noktaları gezmeye başladı. Özellikle çarşı, marina bölgesi ve sahil hattında yoğunluk oluştu.

Ağırlıklı olarak Amerikalı turistleri taşıyan Scarlet Lady'de toplam 2 bin 521 yolcu ile 1146 personelin bulunduğu öğrenildi. Binlerce kişilik kapasitesiyle öne çıkan dev kruvaziyer, Bodrum'un kruvaziyer turizmindeki önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Sabah saatlerinden itibaren limanda dikkatleri üzerine çeken gemi, büyüklüğüyle de ilgi odağı oldu.

Bodrum'a gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Scarlet Lady'nin saat 20.00'de limandan ayrılarak Mikonos Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizcilik, Ekonomi, Bahama, Bodrum, Turizm, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Scarlet Lady Bodrum'da! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Park halindeki araçta korkunç sır Oyun oynayan çocuklar buldu Park halindeki araçta korkunç sır! Oyun oynayan çocuklar buldu
Ali Mahir Başarır’dan Kılıçdaroğlu’nu kızdıracak düzeltme Ali Mahir Başarır'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak düzeltme
Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi’ne böyle veda etti Sadettin Saran, Fenerbahçe Yüzme Şubesi'ne böyle veda etti
Ergin Ataman, Türkiye’ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi Ergin Ataman, Türkiye'ye hakaret eden Olympiakos taraftarına hadlerini bildirdi
Aziz Yıldırım’ın yükü büyük 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya Aziz Yıldırım'ın yükü büyük! 115 milyon Euro ödemeyle karşı karşıya

13:25
Arda Güler topu kaptı, Kerem Aktürkoğlu çileden çıktı
Arda Güler topu kaptı, Kerem Aktürkoğlu çileden çıktı
13:18
İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti’ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz AK Parti'ye katıldı
13:06
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk’ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Atatürk'ün kurduğu partiyi pavyon masasına düşürdüler
12:26
Bakan Tekin’den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
Bakan Tekin'den Irmak öğretmen açıklaması: Suçlu kim varsa gözünün yaşına bakılmayacak
12:14
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
Mustafa Bozbey hakkında 402 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 13:33:10. #7.13#
SON DAKİKA: Scarlet Lady Bodrum'da! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.