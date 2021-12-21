Schneider Electric, üçüncü kez "Çeşitlilik Lideri" olarak gösterildi

Schneider Electric, Financial Times ve Statista tarafından yapılan yüksek profilli bir yıllık anket sonucunda bir kez daha "Çeşitlilik Lideri" olarak gösterildi.

Şirket açıklamasına göre, Schneider Electric, "Financial Times Çeşitlilik Liderleri 2022" sıralamasına girmeyi başaran 850 şirket arasında 66'ıncı ve kendi sektöründe 5'inci sırada yer alıyor. Üst üste üçüncü kez bu listede üst sıralarda yer alan Schneider Electric'in bu başarısı, şirketin 128 bin kişilik global iş gücü içinde çeşitlilik, adalet ve kapsayıcılığı geliştirmeye yönelik sürekli çalışmalarının bir yansıması niteliğini taşıyor.

Financial Times'ın yıllık sıralaması, şirketlerin işyerinde her türlü çeşitliliği geliştirme konusunda elde ettiği başarıyı değerlendirmeyi amaçlıyor. 16 Avrupa ülkesinde ve en az 250 çalışan istihdam eden şirketlerden 100 binden fazla çalışanla yapılan bağımsız bir anketle oluşturulan bu sıralamada anket katılımcılarına işverenlerinin yaş, cinsiyet, etnik köken, engellilik ve cinsel yönelim çeşitliliğini ne ölçüde teşvik ettiği ile ilgili düşünceleri soruldu. Katılımcılardan ayrıca kendi sektörlerindeki diğer önemli oyuncuları çeşitlilik açısından değerlendirmeleri de istendi. Sonuçta en yüksek puan alan 850 şirket Çeşitlilik Liderleri listesine dahil edildi.

Corporate Knights tarafından 2021 yılında "Dünyanın En Sürdürülebilir Kurumu" seçilen Schneider Electric, kendi iş gücünde çeşitlilik, adalet ve kapsayıcılığı geliştirmeyi taahhüt ediyor. Şirketin günlük yönetiminden sorumlu İcra Komitesi bu yılın başlarında bir cinsiyet çeşitliliği dönüm noktasını geride bıraktı. İcra Komitesi üyelerinin yüzde 44'ü artık kadınlardan oluşuyor. Schneider Electric'in genişletilen 2025 sürdürülebilirlik hedefleri arasında yeni işe başlayanlardan üst düzey liderlere kadar her düzeyde kadın temsilini artırmak bulunuyor.