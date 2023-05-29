Seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika
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Seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası borsa haftaya yükselişle başladı

29.05.2023 11:30

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunu Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanırken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 2,52 artışla 4.696,17 puandan başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5 ile madencilik, tek kaybettiren ise yüzde 0,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 115,49 puan ve yüzde 2,52 değer kazanarak 4.696,17 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,38 ve holding endeksi yüzde 1,56 artış kaydetti.

BIST 100 ENDEKSİ GÜNÜ 4.580,67 PUANDAN KAPATTI

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,31 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 3,45 değer kazanarak günü 4.580,67 puandan kapattı.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ FED KARARINDA

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizine ilişkin prensip anlaşmasına varıldığına ilişkin açıklamayla risk iştahının arttığını belirterek, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verilerinin yanı sıra yoğun veri gündemi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin fiyatlamaların yatırımcıların odağında yer aldığını ifade etti.

Seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası borsa haftaya yükselişle başladı

BORÇ LİMİTİNİN 2 YIL ARTIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

ABD basınında yer alan haberlere göre, Beyaz Saray ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süren müzakerelerin ardından sağlanan anlaşma kapsamında borç limitinin 2 yıllığına artırılması öngörülüyor.

SEÇİMİ KAZANAN ERDOĞAN'DAN EKONOMİK KARARLILIK MESAJI

Öte yandan, dün yurt içindeki seçimlerin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise seçim sonuçlarının açıklanması sonrası yaptığı açıklamada, güven ve istikrarın çok önemli iki kavram olduğunu vurgulayarak, "Bununla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Ekonomi Seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası borsa haftaya yükselişle başladı - Son Dakika


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