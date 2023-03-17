Seçime giden virajda dikkat çeken iddia! Erdoğan, ekonomiyi Mehmet Şimşek'e emanet edecek - Son Dakika
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Seçime giden virajda dikkat çeken iddia! Erdoğan, ekonomiyi Mehmet Şimşek'e emanet edecek

17.03.2023 11:20

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçimi kazanması halinde ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirmek istediği iddia edildi. Şimşek, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması kesinleşirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadrodaki yeni yapılaşmayla ilgili önemli adımlar atacağı kulislerde konuşuluyor.

EKONOMİ İÇİN "ŞİMŞEK" İDDİASI

İngiliz haber ajansı Reuters,Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda ekonominin başına eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i getirmek istediğini yazdı. Haberde AK Parti'nin ekonomi politikalarında ilk yıllarındaki ilkelere dönüş planı yapacağı öne sürüldü. Millet İttifakı'nın ise 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri kazanması halinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı yapmayı planladığı ileri sürülmüştü.

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENMİŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Aralık ayınca Silivri Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite Artış Töreni'ne katılmış, eski Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de törende hazır bulunmuştu. İki ismin bir arada görüntülenmesi, "Şimşek ekonominin başına mı geçecek?" yorumlarına neden olmuştu.

Seçim öncesi bomba iddia: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonominin başına Mehmet Şimşek'i getirecek
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Son Dakika Ekonomi Seçime giden virajda dikkat çeken iddia! Erdoğan, ekonomiyi Mehmet Şimşek'e emanet edecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçime giden virajda dikkat çeken iddia! Erdoğan, ekonomiyi Mehmet Şimşek'e emanet edecek - Son Dakika
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